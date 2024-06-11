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≡ На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49365
На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
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Радикально настроенного мужчину задержали полицейские в областном центре. За пропаганду терроризма с использованием СМИ ему грозит до 12 лет лишения свободы, а за разжигание религиозной розни до 7 лет лишения свободы.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1408
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 13:49
#1
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Мда,а ведь каких-то 40 лет назад Иран был свободной светской страной,а сейчас что? И мы туда же катимся. Опасная тенденция. Религию превращают в радикализм.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6926
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 14:12
#2
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На тиктоке полно таких, сидят всякие диванные экспорты и несут полную ахинею,обвиняя русских и советский людей во всех бедах столетней давности и до наших дней. Самое странное,на мою жалобу чтобы блокировали подобные вещи,админ ничего предосудительного не находит
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16026
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 14:40
#3
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Вахабы чето активизировались сильно за этот год
Надо давить в зародыше
Они есть самая настоящая 5 колонна в стране
У которых идейные лидеры и финансовые кошельки в саудовской Аравии сидят и влияют на наших колхозников необразованных
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
179
Re: На 12 лет могут посадить костанайца за пропаганду терроризма
Отправлено: 11.06.24 - 14:49
#4
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Цитата:
сайлау курманов:
. Самое странное,на мою жалобу чтобы блокировали подобные вещи,админ ничего предосудительного не находит
А ничего странного. Просто админ тоже человек и у него есть свои любимчики.
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