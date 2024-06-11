Re: Осуждённый за госизмену Карим Масимов просит президента о...

Отправлено: - 14:31

Вы покажите хоть кадр как он сидит))

И где он сидит)

А то может он о помиловании из особняка с бассейном просит

Надоело ему дома сидеть)