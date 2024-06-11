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≡ Осуждённый за госизмену Карим Масимов просит президента о помиловании – КНБ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49365
Осуждённый за госизмену Карим Масимов просит президента о помиловании – КНБ
Отправлено: 11.06.24 - 12:45
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Осуждённый за госизмену и попытку захвата власти экс-глава КНБ Карим Масимов подал ходатайство о помиловании в марте этого года, сообщили в Комитете национальной безопасности РК
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1408
Re: Осуждённый за госизмену Карим Масимов просит президента о...
Отправлено: 11.06.24 - 12:45
#1
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И сколько готов отсыпать? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16026
Re: Осуждённый за госизмену Карим Масимов просит президента о...
Отправлено: 11.06.24 - 14:31
#2
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Вы покажите хоть кадр как он сидит))
И где он сидит)
А то может он о помиловании из особняка с бассейном просит
Надоело ему дома сидеть)
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