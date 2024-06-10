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≡ Судья умер во время вынесения судебного акта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49363
Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 10:50
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В Уральске сын умершего на рабочем месте судьи взыскал с государства 48 млн тенге, сообщает "Мой город". Суд признал, что смерть судьи наступила при исполнении им судебных обязанностей. 10 марта 2023 года умер следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев. 55-летнему мужчине внезапно стало плохо прямо на рабочем месте. Он умер до приезда скорой помощи.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6925
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 10:50
#1
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Радоваться или плакать, какие-то двойственые чувства
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
674
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 11:16
#2
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Просто мнения в интернете у людей разделились. По Казахстану сотни, а может и тысячи людей умирают на работе. Но никто не слышал, чтобы за продавца или дворника, или еще за какого работягу выплачивали единовременную компенсацию в размере 5-летней зарплаты его родственникам...
Хоть у нас все равны в правах, но есть те кто ровнее. Видать судьи живут и умирают в Жана Казахстане. Прецедент создан судьями для себя родимых, хоть у нас и не прецедентное право... Даже боюсь представить сколько будут выплачивать министрам, если они "сгорят" на работе...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38731
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 12:46
#3
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Выходит погибшему крановщику кампания обязана оплатить 60ти месячную зарплату?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14874
Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 13:55
#4
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Цитата:
111:
Выходит погибшему крановщику кампания обязана оплатить 60ти месячную зарплату?

Да, если у него есть родственник в суде. Если нету то выпишут штраф посмертно.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 13:59
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Радоваться или плакать,

Есть в юриспруденции такое понятие "прецедент", теперь родственникам того же крановщика можно смело ссылаться на решение этого суда, оно же вроде вступило в законную силу, никто не обжаловал
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
674
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 19:46
#6
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Цитата:
saba:
Есть в юриспруденции такое понятие "прецедент", теперь родственникам того же крановщика можно смело ссылаться на решение этого суда, оно же вроде вступило в законную силу, никто не обжаловал


У нас пока не прецедентное право. Ну это пока. И слава богу пока... Иначе убийцы и наркодилеры начнут выходить из зала суда без наручников...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 11.06.24 - 09:00
#7
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Цитата:
mks2703:
У нас пока не прецедентное право

Но это учитывается, грамотный адвокат может взять на вооружение
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 11.06.24 - 09:02
#8
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Цитата:
mks2703:
суда без наручников...

В Великобритании прецедентное право , немного убииц и наркодилеров ушли от правосудия
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
674
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 11.06.24 - 09:55
#9
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Цитата:
saba:
В Великобритании прецедентное право , немного убииц и наркодилеров ушли от правосудия


У нас порой бывает не так. Убийцы получают необоснованно минимальные сроки, насильники... Был показательный случай в Караганде (кажись, давно было). Судья дала условку наркодилеру. Пока вышестоящая инстанция отменила, наркодилер смылся из страны. Не знаю как эта судья - работает, не работает.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 11.06.24 - 10:07
#10
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Цитата:
mks2703:
У нас порой бывает не так.

В любой системе бывает брак! В любом случае есть прецедент можно ссылаться, иначе судье нужно будет опровергать уже свершившийся приговор в рамках одной системы и одной страны. Поверьте я знаю о чём говорю, корпоративная этика в судейских делах порой выше звонка из АП и Закона. Нужно 100 процентов доказательной базы, чтобы осудить судью, выше только Антикор, ну те вообще неприкасаемые, только если кого-то нужно в рамках внутренней борьбы или для пиара кого нибудь

[Исправлено: saba, 11.06.2024 - 11:08]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
674
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 11.06.24 - 10:28
#11
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Цитата:
saba:
В любой системе бывает брак!


Вот здесь я с вами соглашусь. Доказуха - главный и определяющий фактор. К примеру.
Чувак сделал гоп-стоп в магазе. Угрожая ножом отжал 20 штук. Угроза жизни и злой умысел "светит" 7 лет... Отсидит полностью.
Два других чувака, совершенно "без злого умысла", похитили 105 лямов. Один чиновник из МинКульта, другой директор ИТ. Никакой угрозы жизни - получили по 6.5, выйдут через 1-1.5...
Не очень удачный пример...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
674
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 11.06.24 - 10:31
#12
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Цитата:
saba:
Нужно 100 процентов доказательной базы, чтобы осудить судью, выше только


Честно говоря, даже не припомню такие случаи. Может и были, но не слышал. Отстраняют да, это было...
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