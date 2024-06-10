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≡ "Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49363
"Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
Отправлено: 10.06.24 - 17:19
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- Уже второй год мы празднуем Сабантуй возле городского пляжа, потому что это место больше подходит для семейного праздника, для его душевности, - рассказал "НГ" председатель объединения "Дуслык" Ринад БЕКТЕМИРОВ.
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§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
550
"Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
Отправлено: 11.06.24 - 10:30
#15
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Как пример:
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§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2188
"Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
Отправлено: 11.06.24 - 10:31
#16
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Цитата:
electro:
а ведь остались ошибки в тексте, вы что, ждете, когда укажут?

Если укажут, будем благодарны.
Текст просмотрю еще раз.
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