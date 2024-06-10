Отправлено: - 19:46

saba:

Есть в юриспруденции такое понятие "прецедент", теперь родственникам того же крановщика можно смело ссылаться на решение этого суда, оно же вроде вступило в законную силу, никто не обжаловал

Цитата:У нас пока не прецедентное право. Ну это пока. И слава богу пока... Иначе убийцы и наркодилеры начнут выходить из зала суда без наручников...