Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 10:15

Остались эмоции, которые не передал в ветке про судью. Боюсь там удалят.

Антикор это опричники Ивана Грозного, которых можно всегда спустить на неугодных, а в последнее время они обнаглели до такой степени, что стали реальным тормозом в развитии экономики. Если есть думающие чиновники, они никогда не будут проявлять инициативу, потому что сразу возникает Антикор, с тем что ты отступил от правил