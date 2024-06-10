"Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
Отправлено: 10.06.24 - 17:19
- Уже второй год мы празднуем Сабантуй возле городского пляжа, потому что это место больше подходит для семейного праздника, для его душевности, - рассказал "НГ" председатель объединения "Дуслык" Ринад БЕКТЕМИРОВ. Читать новость
А где сабантуй?. Не вижу. Я работал в КХ. Сабантуй это когда после посевной, обычно собирают всех участников в поле на стане. Тушат мясо в казане. Водки море. И прям на траве растелают покрывало и все вместе бухают. Механизаторы, водители. В моем случаи с нами сидел и директор. А у вас какая то ярмарка. Пенсионеров откудо то собрали.
Помню раньше Сабантуй. Весело было. Можно было заработать австрийские женские сапожки, если в трусах заберешься на обтесанный столб, где наверху висели сапоги... Когда был дефицит, очень актуально было...
обычно собирают всех участников в поле на стане. Тушат мясо в казане. Водки море. И прям на траве растелают покрывало и все вместе бухают. Механизаторы, водители. В моем случаи с нами сидел и директор.
electro: а ведь остались ошибки в тексте, вы что, ждете, когда укажут?
Да шо ви так принципиальны. Тут на федеральных и республиканских каналах ошибки в бегущей и титрах не редкость, уже о сайтах молчу... На федеральных и республиканских, Карл!!! Не тот нынче корректор пошёл, ой не тот. Бакалавры одним словом...
saba: Готов к сотрудничеству, если автор найдет в редакции мой телефон, могу бесплатно редактировать, за пунктуацию не отвечаю, сам страдаю
Хорошо конечно. Готовьтесь к тому, что посреди ночи (авторы любят работать по ночам) к вам на почту (комп включен всё время) придет текст и надо будет откорректировать... И к утру надо отослать обратно. Если же вы отключите комп и телефон, то посреди ночи к вам постучит мальчонка (лет 30-ти) и принесет не пиццу, а распечатанный на принтере головняк (текст). Теперь по ништякам. Вы первый встретите утреннюю зарю и первым прочитаете авторский текст. Получите не передаваемое моральное удовлетворение и пойдете спать в 9 утра... Пожалуй и всё. А причастность. Про причастность забыл. Вы будете ощущать причастность к журналистике... Вот теперь всё. пысы: Оно вам надо?
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