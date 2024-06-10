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≡ Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ судят в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49363
Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ судят в Костанае
Отправлено: 10.06.24 - 20:39
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Руслана КАТЫГОВА обвиняют в том, что он завозил из стран Евросоюза тягачи с поддельными годами выпуска. Точнее - специально просил европейских продавцов завысить годы выпуска, чтобы машина получалась "моложе" и он мог платить меньше налогов за их растаможку в Казахстане.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1321
Re: Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ...
Отправлено: 10.06.24 - 20:39
#1
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какая же гнида сдала его?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1306
Re: Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ...
Отправлено: 11.06.24 - 00:14
#2
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Сам Катыгов пояснил, что в Европе возраст машины определяется не годом выхода с конвейера, а тем годом, когда ее начали эксплуатировать.
.....на уши лапшу вешать ненадо началом эксплуатации...годом выпуска....
....да и не мешало на угон проверить весь проданный автотранспорт....
...у моего знакомого в том году ДАФ угнали с прицепом и в городе Хамме несколько машин угнали..вот и сегодня

В последние дни неизвестные захватили ценную добычу в районе Клоппенбург. Были украдены два полуприцепа и полуприцеп. Ущерб огромен. Клоппенбург – Два полуприцепа были украдены в субботу около 2:40 утра со двора на Отто-Хан-штрассе в Эмстеке. Как сообщает полиция, к тягачам марки Volvo были прицеплены прицепы-рефрижераторы, каждый из которых был загружен. Ущерб оценивается в 620 000 евро. Полиция Эмстека принимает уведомления по телефону 04473/932180.
В период с 14 часов в четверг, 6 июня, до 10:40 в субботу, 8 июня, со стоянки на Даймлер-Бенц-штрассе в Гарреле был также угнан припаркованный там полуприцеп. Полуприцеп представляет собой рефрижератор. Ущерб оценивается примерно в 55 000 евро. Полиция Гарреля получает информацию по телефону 04474/939420.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14874
Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ судят в Костанае
Отправлено: 11.06.24 - 01:51
#3
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Хм, интересная схема. А разве когда на учёт ставишь автотранспорт, ВИН код не сверяют? Полюбому проходит сверку и вин показывает всю инфу о дате автомобили и другие параметры.

[Исправлено: Vit, 11.06.2024 - 02:02]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23424
Re: Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ...
Отправлено: 11.06.24 - 02:07
#4
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Цитата:
electro:
какая же гнида сдала его?

Вы в своем уме? Любой гражданин должен радоваться, что деньги, полученные незаконным путем, возвращаются государству. Что с вами не так?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Re: Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ...
Отправлено: 11.06.24 - 08:25
#5
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Цитата:
electro:
какая же гнида сдала его?

Это неизбежно с переходом на европейские ценности, помнится один немец, бывший замакима, съездил в гости в Германию и имел неосторожность запеть в неположенном время, приехал и сказал в Германию больше не ходок
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4940
Re: Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ...
Отправлено: 11.06.24 - 08:27
#6
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Похоронили его здесь по христианским обычаям, думаю он доволен на небесах
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1406
Re: Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ...
Отправлено: 11.06.24 - 10:06
#7
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Цитата:
Vit:
ВИН код не сверяют

Похоже паровозом пошёл чувак ;-) А "слепые" остались в стороне :lol:
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