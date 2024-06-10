Re: Подделывал годы выпуска для тягачей из Европы - Главу КХ...

Отправлено: - 00:14

Сам Катыгов пояснил, что в Европе возраст машины определяется не годом выхода с конвейера, а тем годом, когда ее начали эксплуатировать.

.....на уши лапшу вешать ненадо началом эксплуатации...годом выпуска....

....да и не мешало на угон проверить весь проданный автотранспорт....

...у моего знакомого в том году ДАФ угнали с прицепом и в городе Хамме несколько машин угнали..вот и сегодня



В последние дни неизвестные захватили ценную добычу в районе Клоппенбург. Были украдены два полуприцепа и полуприцеп. Ущерб огромен. Клоппенбург – Два полуприцепа были украдены в субботу около 2:40 утра со двора на Отто-Хан-штрассе в Эмстеке. Как сообщает полиция, к тягачам марки Volvo были прицеплены прицепы-рефрижераторы, каждый из которых был загружен. Ущерб оценивается в 620 000 евро. Полиция Эмстека принимает уведомления по телефону 04473/932180.

В период с 14 часов в четверг, 6 июня, до 10:40 в субботу, 8 июня, со стоянки на Даймлер-Бенц-штрассе в Гарреле был также угнан припаркованный там полуприцеп. Полуприцеп представляет собой рефрижератор. Ущерб оценивается примерно в 55 000 евро. Полиция Гарреля получает информацию по телефону 04474/939420.