"Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
Отправлено: 10.06.24 - 17:19
- Уже второй год мы празднуем Сабантуй возле городского пляжа, потому что это место больше подходит для семейного праздника, для его душевности, - рассказал "НГ" председатель объединения "Дуслык" Ринад БЕКТЕМИРОВ. Читать новость
А где сабантуй?. Не вижу. Я работал в КХ. Сабантуй это когда после посевной, обычно собирают всех участников в поле на стане. Тушат мясо в казане. Водки море. И прям на траве растелают покрывало и все вместе бухают. Механизаторы, водители. В моем случаи с нами сидел и директор. А у вас какая то ярмарка. Пенсионеров откудо то собрали.
Помню раньше Сабантуй. Весело было. Можно было заработать австрийские женские сапожки, если в трусах заберешься на обтесанный столб, где наверху висели сапоги... Когда был дефицит, очень актуально было...
обычно собирают всех участников в поле на стане. Тушат мясо в казане. Водки море. И прям на траве растелают покрывало и все вместе бухают. Механизаторы, водители. В моем случаи с нами сидел и директор.
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