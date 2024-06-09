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"Протухшая ливерная колбаса, который попутал рамсы.." Эх, и досталось же немцам от базара по феньке Медведева.. Кстати, ждем когда они встанут на колени..

Цитата:Это что за бред был? Колбаса, который рамсы попутал!? Уже ржу!Причём тут немцы, базары и феньки?...