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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 477 из 477«1...475476477
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 14:28
#7141
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"Протухшая ливерная колбаса, который попутал рамсы.."

Эх, и досталось же немцам от базара по феньке Медведева..
Кстати, ждем когда они встанут на колени..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3205
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 14:38
#7142
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Цитата:
111:
"Протухшая ливерная колбаса, который попутал рамсы.." Эх, и досталось же немцам от базара по феньке Медведева.. Кстати, ждем когда они встанут на колени..

Это что за бред был? Колбаса, который рамсы попутал!? Уже ржу! :lol: Причём тут немцы, базары и феньки?...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 14:52
#7143
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Цитата:
Эл-починно:
Причём тут немцы, базары и феньки?...

Это же вам сказано, ты что, новости о себе не читаешь?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3205
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 14:54
#7144
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Цитата:
111:
Это же вам сказано, ты что, новости о себе не читаешь?

Кем кому, ничего не пойму. Я сосиски с гриля ем. Ерундой не занимаюсь! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3205
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 15:02
#7145
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Цитата:
111:
новости о себе не читаешь?

Давай рассказывай, а то так и буду не образованным и ничего незнающим! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 17:16
#7146
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Цитата:
Эл-починно:
Я сосиски

Молодец, хоть от сосисек не отказываешься.
Они с ливером что ли?
Медведев то не зря говорит получается..

[Исправлено: 111, 09.06.2024 - 18:17]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 21:08
#7147
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Педофил, который годами ходил в школы к детишкам, наконец то умер.
Нормальных учителей что ли там нет?

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10387
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 00:05
#7148
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Цитата:
111:
Педофил, который годами ходил в школы к детишкам, наконец то умер. Нормальных учителей что ли там нет?

-----Что за бред ??? :-x :-x :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 01:59
#7149
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Цитата:
Гога:
Что за бред ???

Вот тоже думаю, что за бред у вас происходит в школах и садах..
Ах да, ссылка



[Исправлено: 111, 10.06.2024 - 03:01]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10387
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 02:17
#7150
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Цитата:
111:
Ах да, ссылка

----И под каким ты там именем скрываешься ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 12:41
#7151
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Дедушка благословляет 17ти летнего сына Кадырова Али с бракосочетанием

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 12:43
#7152
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Как трогательно..
Вот моего русского племяша, погибшего за Путина, он не пожалел и даже не знает кто он

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 14:02
#7153
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Спецоперация Крым.
Тут говорится о том, как Россия начала вторгаться в Крым.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10387
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 21:42
#7154
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--Интересно , а почему в Вики он**Ахмат Рамзанович Кадыров (род. 8 ноября 2005, Чечня)*? Или это одинаковые имена ?

[Исправлено: Гога, 10.06.2024 - 19:58]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 23:39
#7155
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Гордость России

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