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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 14:28
"Протухшая ливерная колбаса, который попутал рамсы.."
Эх, и досталось же немцам от базара по феньке Медведева..
Кстати, ждем когда они встанут на колени..
Эх, и досталось же немцам от базара по феньке Медведева..
Кстати, ждем когда они встанут на колени..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 14:38
Цитата:
Это что за бред был? Колбаса, который рамсы попутал!? Уже ржу! Причём тут немцы, базары и феньки?...
111:
"Протухшая ливерная колбаса, который попутал рамсы.." Эх, и досталось же немцам от базара по феньке Медведева.. Кстати, ждем когда они встанут на колени..
"Протухшая ливерная колбаса, который попутал рамсы.." Эх, и досталось же немцам от базара по феньке Медведева.. Кстати, ждем когда они встанут на колени..
Это что за бред был? Колбаса, который рамсы попутал!? Уже ржу! Причём тут немцы, базары и феньки?...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 14:52
Цитата:
Это же вам сказано, ты что, новости о себе не читаешь?
Эл-починно:
Причём тут немцы, базары и феньки?...
Причём тут немцы, базары и феньки?...
Это же вам сказано, ты что, новости о себе не читаешь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 14:54
Цитата:
Кем кому, ничего не пойму. Я сосиски с гриля ем. Ерундой не занимаюсь!
111:
Это же вам сказано, ты что, новости о себе не читаешь?
Это же вам сказано, ты что, новости о себе не читаешь?
Кем кому, ничего не пойму. Я сосиски с гриля ем. Ерундой не занимаюсь!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 15:02
Цитата:
Давай рассказывай, а то так и буду не образованным и ничего незнающим!
111:
новости о себе не читаешь?
новости о себе не читаешь?
Давай рассказывай, а то так и буду не образованным и ничего незнающим!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 17:16
Цитата:
Молодец, хоть от сосисек не отказываешься.
Они с ливером что ли?
Медведев то не зря говорит получается..
[Исправлено: 111, 09.06.2024 - 18:17]
Эл-починно:
Я сосиски
Я сосиски
Молодец, хоть от сосисек не отказываешься.
Они с ливером что ли?
Медведев то не зря говорит получается..
[Исправлено: 111, 09.06.2024 - 18:17]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 09.06.24 - 21:08
Педофил, который годами ходил в школы к детишкам, наконец то умер.
Нормальных учителей что ли там нет?
Нормальных учителей что ли там нет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 00:05
Цитата:
-----Что за бред ???
111:
Педофил, который годами ходил в школы к детишкам, наконец то умер. Нормальных учителей что ли там нет?
Педофил, который годами ходил в школы к детишкам, наконец то умер. Нормальных учителей что ли там нет?
-----Что за бред ???
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 01:59
Цитата:
Вот тоже думаю, что за бред у вас происходит в школах и садах..
Ах да, ссылка
[Исправлено: 111, 10.06.2024 - 03:01]
Гога:
Что за бред ???
Что за бред ???
Вот тоже думаю, что за бред у вас происходит в школах и садах..
Ах да, ссылка
[Исправлено: 111, 10.06.2024 - 03:01]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 02:17
Цитата:
----И под каким ты там именем скрываешься ?
111:
Ах да, ссылка
Ах да, ссылка
----И под каким ты там именем скрываешься ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 12:41
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 12:43
Как трогательно..
Вот моего русского племяша, погибшего за Путина, он не пожалел и даже не знает кто он
Вот моего русского племяша, погибшего за Путина, он не пожалел и даже не знает кто он
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 14:02
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 21:42
--Интересно , а почему в Вики он**Ахмат Рамзанович Кадыров (род. 8 ноября 2005, Чечня)*? Или это одинаковые имена ?
[Исправлено: Гога, 10.06.2024 - 19:58]
[Исправлено: Гога, 10.06.2024 - 19:58]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 10.06.24 - 23:39
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