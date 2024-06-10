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≡ ФК "Тобол" расторг договор с главным тренером. Возглавит команду временно вновь Жумаскалиев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49363
ФК "Тобол" расторг договор с главным тренером. Возглавит команду временно вновь Жумаскалиев
Отправлено: 10.06.24 - 21:25
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Сербский специалист Милич Чурчич покинул пост главного тренера костанайской футбольной команды. Исполняющим обязанности во второй раз стал легенда "Тобола" №9 Нурбол Жумаскалиев
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38725
Re: ФК "Тобол" расторг договор с главным тренером....
Отправлено: 10.06.24 - 21:25
#1
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Милич, Хулич, Черкисич..
Может пора остановиться чуток?
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