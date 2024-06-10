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≡ "Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49363
"Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
Отправлено: 10.06.24 - 17:19
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- Уже второй год мы празднуем Сабантуй возле городского пляжа, потому что это место больше подходит для семейного праздника, для его душевности, - рассказал "НГ" председатель объединения "Дуслык" Ринад БЕКТЕМИРОВ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14873
Re: "Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник...
Отправлено: 10.06.24 - 17:19
#1
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А где сабантуй?. Не вижу. Я работал в КХ. Сабантуй это когда после посевной, обычно собирают всех участников в поле на стане. Тушат мясо в казане. Водки море. И прям на траве растелают покрывало и все вместе бухают. Механизаторы, водители. В моем случаи с нами сидел и директор. А у вас какая то ярмарка. Пенсионеров откудо то собрали.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
669
Re: "Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник...
Отправлено: 10.06.24 - 19:10
#2
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Помню раньше Сабантуй. Весело было. Можно было заработать австрийские женские сапожки, если в трусах заберешься на обтесанный столб, где наверху висели сапоги... Когда был дефицит, очень актуально было...
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
440
Re: "Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник...
Отправлено: 10.06.24 - 20:14
#3
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--садятся в телегу, запреженную лошадью

Можно даже не смотреть, кто автор. Известный двоечник
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
679
"Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
Отправлено: 10.06.24 - 20:43
#4
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Цитата:
dvb:
--садятся в телегу, запреженную лошадью

Спасибо, исправили
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4928
Re: "Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник...
Отправлено: 10.06.24 - 21:14
#5
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Цитата:
Vit:
где сабантуй?. Не вижу. Я

Цитата:
mks2703:
Помню раньше Сабантуй. Весело

Ну видите гостья из Татарстана хвалит. Наверное есть за что! А то, что ты вспомнил Вит, это так все праздники на селе раньше проходили, помню День строителя в Бестау, один в один как ты говоришь
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3399
"Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
Отправлено: 10.06.24 - 21:24
#6
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Цитата:
обычно собирают всех участников в поле на стане. Тушат мясо в казане. Водки море. И прям на траве растелают покрывало и все вместе бухают. Механизаторы, водители. В моем случаи с нами сидел и директор.


Вот советский сабантуй.

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10387
Re: "Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник...
Отправлено: 10.06.24 - 21:36
#7
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***воссаздать*** ---???
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
679
"Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник плуга вновь отпраздновали в Костанае
Отправлено: 10.06.24 - 22:10
#8
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Цитата:
Гога:
***воссаздать*** ---???

Спасибо, исправили
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1321
Re: "Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник...
Отправлено: 10.06.24 - 23:48
#9
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Цитата:
Rexyn:

а ведь остались ошибки в тексте, вы что, ждете, когда укажут?
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