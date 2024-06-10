Re: "Хотим сохранить традицию Сабантуя!" - Праздник...

Отправлено: - 17:19

А где сабантуй?. Не вижу. Я работал в КХ. Сабантуй это когда после посевной, обычно собирают всех участников в поле на стане. Тушат мясо в казане. Водки море. И прям на траве растелают покрывало и все вместе бухают. Механизаторы, водители. В моем случаи с нами сидел и директор. А у вас какая то ярмарка. Пенсионеров откудо то собрали.