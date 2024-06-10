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≡ «В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки деревьев во дворе дома жалуется житель Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49362
«В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки деревьев во дворе дома жалуется житель Костаная
Отправлено: 10.06.24 - 15:22
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После обрезки деревьев возле подъезда его дома оставили двухметровый пень, который оброс метровыми побегами. По его мнению, этот обрубок портит эстетический вид двора, а его ветки в будущем будет мешать проходу в подъезд.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38723
Re: «В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки...
Отправлено: 10.06.24 - 15:22
#1
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Дедушка что то не туда мутит конечно, чем ему мешают отростки?
Ну отруби ты их топором, или секатором или как их там, в чем проблема?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
793
Re: «В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки...
Отправлено: 10.06.24 - 15:23
#2
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Цитата:
ветки могли упасть на жилой дом

Странно, а на фотографиях дерево клонится в сторону ОТ жилого дома. Кронировщики лукавят...
А когда понятия "спилить дерево поперёк ствола" и "кронирование" стали синонимами?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
793
«В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки деревьев во дворе дома жалуется житель Костаная
Отправлено: 10.06.24 - 15:26
#3
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Цитата:
111:
Ну отруби ты их топором,

А проблема в том, что деду - нельзя. Штраф за вырубку и порчу насаждений. Точную формулировку запамятовал...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14873
Re: «В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки...
Отправлено: 10.06.24 - 16:02
#4
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Цитата:
Вся надежда на помощь «Нашей Газеты»

Не че не надо пилить и выкорчевывать. Вам дай волю последнее разрушите. Наоборот пусть цветёт, немного подрезать ветки аккуратно. Рядом поставить скамейку и столик, сидите и играйте в домино в тенечьке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38723
«В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки деревьев во дворе дома жалуется житель Костаная
Отправлено: 10.06.24 - 16:06
#5
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Цитата:
vofkakst:
проблема в том, что деду - нельзя. Штраф за вырубку и порчу насаждений. Точную формулировку запамятовал

Ну ветки закон вроде не запрещает
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4490
Re: «В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки...
Отправлено: 10.06.24 - 16:12
#6
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Цитата:
111:
Ну отруби ты их топором, или секатором или как их там, в чем проблема?

Проблема в том, что он - дедушка! Годы не те. Да и топор сейчас мало у кого найдётся...
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3398
Re: «В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки...
Отправлено: 10.06.24 - 16:42
#7
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
601
Re: «В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки...
Отправлено: 10.06.24 - 18:31
#8
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журналист даже название ТОО правильно переписать не в состоянии. Внимательно надо относиться к материалу, который выходит в печать. Журналист несет ответственность за правдивость информации вплоть до буковки. Иначе балаган будет.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
669
Re: «В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки...
Отправлено: 10.06.24 - 19:17
#9
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Цитата:
рихард:
журналист даже название ТОО правильно переписать не в состоянии. Внимательно надо относиться к материалу, который выходит в печать. Журналист несет ответственность за правдивость информации вплоть до буковки. Иначе балаган будет.


Там студент. Проба пера. 2 курс. Будем снисходительны...
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
678
Re: «В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки...
Отправлено: 10.06.24 - 19:50
#10
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Цитата:
рихард:
журналист даже название ТОО правильно переписать не в состоянии.

Спасибо, исправили.
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