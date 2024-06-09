Отправлено: - 15:18

vofkakst:

имени поэта Пушкина, имени лётчика Чкалова

Цитата:Ну это эпохи.Разве кто то раннее не знал что Пушкин поэт, а Гагарин космонавт?Да и сейчас знают.Это было само собой разумеющееся.А вот с Шаяхметовым или Арыстанбековым, население и понятия не имеет, что это были за люди, потому было решено назвать их род деятельности.