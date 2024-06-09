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≡ Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49358
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 09.06.24 - 14:35
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Написала в «НГ» об этом коллега доктора, которая к тому же считает себя его ученицей, - Купей МАЛЬЧУБАЕВА. Она - сама заслуженный врач РК, отличник здравоохранения СССР - всегда по-особенному воспринимает отношение общества к докторам. В преддверии Дня медицинского работника напоминает о человеке, который десятки лет работал так, что стал для жителей области символом всего лучшего в профессии врача.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4924
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 10.06.24 - 13:53
#15
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Цитата:
vofkakst:
Улица непонятно почему в кОстанае Курганская ))

Да ладно Вам! Курганская всего одна, а Челябинских 5, было 6, Костанайских тоже 6, другое дело, что они не на виду. Челябинские в военке, Костанайских на Зеленстрое, везде частный сектор
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1405
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 13:54
#16
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Цитата:
vofkakst:
мужика со старых бумажных денег Аль-Фараби

Я думаю он сам в шоке :lol: Возможно этот араб и родился где-то недалеко от Шымкента,но вот так чтобы сразу на казахские деньги :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4924
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:08
#17
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Цитата:
Сабыр:
Возможно этот араб и

Скорее всего был персом,в советской историографии считалось ,что родился он в Отраре, но сейчас афганцы оспаривают его место рождения. Но это был великий учёный и человек, есть же у нас улица Пушкина или Космонавтов различных
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4924
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:09
#18
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Уж во всяком случае величина несоизмеримая с Ворошиловым
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4924
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:10
#19
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Я отнюдь не призываю к переименованию, хотя в случае с 5 Челябинскими и 6 Костанайскими можно и подумать
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
793
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:22
#20
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Цитата:
saba:
. Но это был великий учёный и человек,


Суть не в этом. Суть в том, как глупо звучат реалии перед фамилией в адресе.
Нет же улицы имени поэта Пушкина, имени лётчика Чкалова или 1 президента назарбаева.
Академик шаяхметов и генерал арыстанбеков вне конкуренции)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1405
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 14:36
#21
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Цитата:
vofkakst:
как глупо звучат реалии перед фамилией

Не знаю,ул им Доктора Герасимова звучало бы гораздо уважительнее и почтительнее,чем просто Герасимова. А про этих академиков,да генералов вообще молчу)) они да,вне конкуренции))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38723
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 15:18
#22
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Цитата:
vofkakst:
имени поэта Пушкина, имени лётчика Чкалова

Ну это эпохи.
Разве кто то раннее не знал что Пушкин поэт, а Гагарин космонавт?
Да и сейчас знают.
Это было само собой разумеющееся.
А вот с Шаяхметовым или Арыстанбековым, население и понятия не имеет, что это были за люди, потому было решено назвать их род деятельности.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
604
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 10.06.24 - 15:18
#23
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Цитата:
ACROS:
Герой Соц.Труда и среди гуманитария -


Медицина никогда не была гуманитарной наукой. Не путайте. Гуманитарные науки это, например, история, социология, педагогика.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
793
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 15:27
#24
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Цитата:
111:
население и понятия не имеет

Да и с добавлением рода деятельности лучше не стало.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4490
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 15:59
#25
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Цитата:
111:

Да, Это Стельмах В.В.!
Я про него написал.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4924
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 10.06.24 - 16:13
#26
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Цитата:
Сабыр:
уважительнее и почтительнее,чем просто

Не знаю, сейчас на новых табличках есть QR код навели смартфон и получишь всю информацию кто был такой Герасимов или Пушкин. Зачем усложнять, не понимаю, я поддерживал идею дать имя Герасимова улице, но сам с ним не знаком, поэтому никакой подлости в том что не указали ,что он доктор не вижу
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4924
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 16:15
#27
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А с генералом и академиком я думаю выправится, раньше улица Победы именовалась, улица Площадь Революции, такой был парадокс
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4924
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 16:18
#28
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Насчёт генерала не знаю, а с академиком был реальный позор, когда депутаты городского маслихата продали улицу города, президенту крупнейшего банка страны, которая захотела увековечить имя своего свёкра!
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