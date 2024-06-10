Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки деревьев во дворе дома жалуется житель Костаная
«В советское время обратился бы в райсполком» - На обрубки деревьев во дворе дома жалуется житель Костаная
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 45
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать