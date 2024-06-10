Отправлено: - 16:08





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52537#1050136 - Согласно нормам, необходимо 0,5 парковочных мест на 1 квартиру. - ответила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА.Источник:

Цитата:У меньшить эту норму нельзя, а увеличить можно!Давно все знаем, что сейчас уже в каждой семье по машине, а то и по две! Только наши архитекторы этого не знают?