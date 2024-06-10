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≡ Парковки, мутная вода, социальный хлеб - Какие городские проблемы обсуждали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49358
Парковки, мутная вода, социальный хлеб - Какие городские проблемы обсуждали в акимате Костаная
Отправлено: 10.06.24 - 14:04
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Застройщики не хотят строить паркинги, потому что "в городе удорожание квадратного метра". Нехватка парковочных мест приводит к узким проездам для машин. Проблему обозначил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38723
Re: Парковки, мутная вода, социальный хлеб - Какие городские...
Отправлено: 10.06.24 - 14:04
#1
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Про паркинги это дошло только сейчас?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
793
Re: Парковки, мутная вода, социальный хлеб - Какие городские...
Отправлено: 10.06.24 - 15:07
#2
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Цитата:
Без парковочных мест никому не будут выдаваться никакие документы. 


Там на 19этажах снаружи уже утеплитель почти весь закрепили, сдача объекта скоро, а вы все "не выдаёте документы")))
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4490
Re: Парковки, мутная вода, социальный хлеб - Какие городские...
Отправлено: 10.06.24 - 16:05
#3
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Цитата:
Кто торгует социальным хлебом, они получают из стабилизайионного фонда дешёвую муку. Поэтому и хлеб у нас по 92 тенге.

Источник:

Видно, что из стабфонда выделяется очень мало - до обеда хлеб разбирают....
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4490
Re: Парковки, мутная вода, социальный хлеб - Какие городские...
Отправлено: 10.06.24 - 16:08
#4
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Цитата:
- Согласно нормам, необходимо 0,5 парковочных мест на 1 квартиру. - ответила руководитель отдела архитектуры и градостроительства Гулсара КУРМАНГАЛИЕВА.

Источник:

У меньшить эту норму нельзя, а увеличить можно!
Давно все знаем, что сейчас уже в каждой семье по машине, а то и по две! Только наши архитекторы этого не знают?
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