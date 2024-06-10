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Турция сняла почти 20-летний запрет на ввоз продукции из Казахстана
Турция сняла почти 20-летний запрет на ввоз продукции из Казахстана
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