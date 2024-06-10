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≡ Турция сняла почти 20-летний запрет на ввоз продукции из Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49358
Турция сняла почти 20-летний запрет на ввоз продукции из Казахстана
Отправлено: 10.06.24 - 16:05
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С 7 июня 2024 года прекратили действовать ограничения, мешавшие Казахстану поставлять животноводческую и птицеводческую продукцию на рынок Турции. Речь идет, в частности, об ограничениях по птичьему гриппу, действовавших с 2005 года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38723
Re: Турция сняла почти 20-летний запрет на ввоз продукции из...
Отправлено: 10.06.24 - 16:05
#1
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Турецкая сторона убедилась окончательно, что мяса и молока и тем более шерсти овец у нас нет..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14871
Турция сняла почти 20-летний запрет на ввоз продукции из Казахстана
Отправлено: 10.06.24 - 16:13
#2
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Цитата:
111:

Да это Россияне подсуетились походу. Они и будут завозить через нас.
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