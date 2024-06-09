Отправлено: - 11:48

Сабыр:

Доктора Герасимова! А не просто Герасимова! Генерала Арыстанбеков есть же у нас?

Цитата:Проспект имени мужика со старых бумажных денег Аль-Фараби,Улица уже подзабытых Текстильщиков,Улица непонятно почему в кОстанае Курганская )))