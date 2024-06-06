Отправлено: - 11:18

абике:

Надо штраф брать с каждого исполнителя, а перед этим брать письменные обязательства об ответственности!

Цитата:Общепринятая практика - на всякий случай занижать ожидаемое на 10-15%.Исполнитель - это ведущий или главспец отдела. А распоряжение занижать даёт ему руководство. Так что исполнитель ни при делах, кровожадный Вы наш...