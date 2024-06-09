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≡ Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49354
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 09.06.24 - 14:35
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Написала в «НГ» об этом коллега доктора, которая к тому же считает себя его ученицей, - Купей МАЛЬЧУБАЕВА. Она - сама заслуженный врач РК, отличник здравоохранения СССР - всегда по-особенному воспринимает отношение общества к докторам. В преддверии Дня медицинского работника напоминает о человеке, который десятки лет работал так, что стал для жителей области символом всего лучшего в профессии врача.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38717
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 09.06.24 - 14:35
#1
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О, вроде наш сосед Стельмах Владимир Васильевич на втором фото?
Тоже сильнейший врач..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38717
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 09.06.24 - 14:48
#2
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Хм, там по моему и Ж.Айсин впереди, нет?
Тоже крутой врач.
Тоже наши соседи..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
599
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 09.06.24 - 14:51
#3
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достойный высокой награды и такой чести человек!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10385
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 09.06.24 - 17:10
#4
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Лечился у него в 1976 году , а сын его - Юрий , был во врачебной комиссии , когда в армию призывали .Моя мама хорошо знала его .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6235
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 09.06.24 - 20:23
#5
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Герой Соц.Труда и среди гуманитария - это о МНОГОМ говорит!!!
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4486
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 09.06.24 - 23:01
#6
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Достойный человек!
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1403
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 10.06.24 - 10:32
#7
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Как-то подло получилось с Дмитрием Герасимовым,ведь сколько просили детскую его именем назвать,а эти подлецы только дали название улицы где-то на задворках города.. И даже не Доктора Герасимова,а просто ул Герасимова.. Как подло.. Я с ним лично был знаком,как его измучивали ночными звонками и в нечастые выходные, наши власть имущие и вот тебе Дима "благодарность".. Подлецы,больше нет слов.
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
61
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 10.06.24 - 10:35
#8
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Цитата:
О, вроде наш сосед Стельмах Владимир Васильевич на втором фото?

Источник:

Как мне кажется это Моисеев Юрий Сергеевич
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3364
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 10:37
#9
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Цитата:
Сабыр:
а эти подлецы только дали название улицы где-то на задворках города..

Это была просьба вдовы Герасимова. Не переименовывать улицы давно имеющие название, а дать имя новой безымянной улице.
А с внуком доктора Исмагулова, тоже Нариманом, я училась в одном классе 115-ой школы. Нынче он живёт в Гармании.

[Исправлено: юля елиссева, 10.06.2024 - 11:39]
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1403
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 10:59
#10
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Цитата:
юля елиссева:
Это была просьба вдовы Герасимова

Да в курсе,адм давление на Юлю было,да и не до улиц ей совсем было. Я про то что нельзя было назвать им. Доктора Герасимова! А не просто Герасимова! Генерала Арыстанбеков есть же у нас?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3364
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 11:09
#11
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Цитата:
Сабыр:
Генерала Арыстанбеков есть же у нас

Кто такой Герасимов знают все. А кто такой Арстанбеков кроме силовиков не знает никто..
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4486
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 11:35
#12
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Цитата:
111:
О, вроде наш сосед Стельмах Владимир Васильевич на втором фото? Тоже сильнейший врач..

Да, это он! Один из грамотных врачей области. На мой взгляд, ему не дали до конца раскрыть свой потенциал. Но первый аппарат МРТ появился у нас в области благодаря ему! Аппарат предназначался карагандинцам, но шел транзитом через Костанай.
Хитроумный Владимир Васильевич знал, что такое МРТ, и как бы случайно распаковал его. С нарушенной упаковкой далее отправлять было нельзя по условиям поставки. Стельмаха пожурили, но аппарат МРТ остался у нас. Затем он закупал еще другое современное оборудование для области.
Когда приезжали представители Минздрава США по подготовке полёта в космос международного экипажа, они были удивлены, что у нас имеется аппарат МРТ и прочая современная медтехника.
Кроме того, свою кандидатскую Стельмах защитил в США!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
788
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 10.06.24 - 11:48
#13
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Цитата:
Сабыр:
Доктора Герасимова! А не просто Герасимова! Генерала Арыстанбеков есть же у нас?


Проспект имени мужика со старых бумажных денег Аль-Фараби,
Улица уже подзабытых Текстильщиков,
Улица непонятно почему в кОстанае Курганская )))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38717
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 10.06.24 - 12:17
#14
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Цитата:
Житель КСК:
Как мне кажется это Моисеев Юрий Сергеевич

На цветном да, а я вот про это фото, там самый высокий

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