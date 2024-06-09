Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 09.06.24 - 14:35
Написала в «НГ» об этом коллега доктора, которая к тому же считает себя его ученицей, - Купей МАЛЬЧУБАЕВА. Она - сама заслуженный врач РК, отличник здравоохранения СССР - всегда по-особенному воспринимает отношение общества к докторам. В преддверии Дня медицинского работника напоминает о человеке, который десятки лет работал так, что стал для жителей области символом всего лучшего в профессии врача. Читать новость
Как-то подло получилось с Дмитрием Герасимовым,ведь сколько просили детскую его именем назвать,а эти подлецы только дали название улицы где-то на задворках города.. И даже не Доктора Герасимова,а просто ул Герасимова.. Как подло.. Я с ним лично был знаком,как его измучивали ночными звонками и в нечастые выходные, наши власть имущие и вот тебе Дима "благодарность".. Подлецы,больше нет слов.
Сабыр: а эти подлецы только дали название улицы где-то на задворках города..
Это была просьба вдовы Герасимова. Не переименовывать улицы давно имеющие название, а дать имя новой безымянной улице. А с внуком доктора Исмагулова, тоже Нариманом, я училась в одном классе 115-ой школы. Нынче он живёт в Гармании.
111: О, вроде наш сосед Стельмах Владимир Васильевич на втором фото? Тоже сильнейший врач..
Да, это он! Один из грамотных врачей области. На мой взгляд, ему не дали до конца раскрыть свой потенциал. Но первый аппарат МРТ появился у нас в области благодаря ему! Аппарат предназначался карагандинцам, но шел транзитом через Костанай. Хитроумный Владимир Васильевич знал, что такое МРТ, и как бы случайно распаковал его. С нарушенной упаковкой далее отправлять было нельзя по условиям поставки. Стельмаха пожурили, но аппарат МРТ остался у нас. Затем он закупал еще другое современное оборудование для области. Когда приезжали представители Минздрава США по подготовке полёта в космос международного экипажа, они были удивлены, что у нас имеется аппарат МРТ и прочая современная медтехника. Кроме того, свою кандидатскую Стельмах защитил в США!
Сейчас посетителей на этом форуме: 51, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать