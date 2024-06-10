Re: Судья умер во время вынесения судебного акта

Отправлено: - 11:16

Просто мнения в интернете у людей разделились. По Казахстану сотни, а может и тысячи людей умирают на работе. Но никто не слышал, чтобы за продавца или дворника, или еще за какого работягу выплачивали единовременную компенсацию в размере 5-летней зарплаты его родственникам...

Хоть у нас все равны в правах, но есть те кто ровнее. Видать судьи живут и умирают в Жана Казахстане. Прецедент создан судьями для себя родимых, хоть у нас и не прецедентное право... Даже боюсь представить сколько будут выплачивать министрам, если они "сгорят" на работе...