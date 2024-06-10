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≡ Судья умер во время вынесения судебного акта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49354
Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 10:50
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В Уральске сын умершего на рабочем месте судьи взыскал с государства 48 млн тенге, сообщает "Мой город". Суд признал, что смерть судьи наступила при исполнении им судебных обязанностей. 10 марта 2023 года умер следственный судья Уральского городского суда Нурлан Губашев. 55-летнему мужчине внезапно стало плохо прямо на рабочем месте. Он умер до приезда скорой помощи.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6925
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 10:50
#1
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Радоваться или плакать, какие-то двойственые чувства
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
663
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 11:16
#2
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Просто мнения в интернете у людей разделились. По Казахстану сотни, а может и тысячи людей умирают на работе. Но никто не слышал, чтобы за продавца или дворника, или еще за какого работягу выплачивали единовременную компенсацию в размере 5-летней зарплаты его родственникам...
Хоть у нас все равны в правах, но есть те кто ровнее. Видать судьи живут и умирают в Жана Казахстане. Прецедент создан судьями для себя родимых, хоть у нас и не прецедентное право... Даже боюсь представить сколько будут выплачивать министрам, если они "сгорят" на работе...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38717
Re: Судья умер во время вынесения судебного акта
Отправлено: 10.06.24 - 12:46
#3
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Выходит погибшему крановщику кампания обязана оплатить 60ти месячную зарплату?
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