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Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49353
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 18:49
В Министерстве обороны сделали разъяснение о проведении рейдов в отношении граждан призывного возраста. Ранее в СМИ и социальных сетях распространились видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления.
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Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 17:11
Цитата:
Сразу видно не служившего.
Как Алматы там, ты когда скрылся от мобилизации у нас?
Нурбанчик:
Так это относится к КНБ.
Так это относится к КНБ.
Сразу видно не служившего.
Как Алматы там, ты когда скрылся от мобилизации у нас?
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 17:13
Цитата:
НГ есть в Инстаграмме, в одноклассниках, в Телеге, там я тоже птшу и есть оценки комментариев, и часто много занимаю первые места по комментам "нравится".
В чем проблема, ставьте классы там.
Нурбанчик:
Хотя бы сделали оценку для коментариев
Хотя бы сделали оценку для коментариев
НГ есть в Инстаграмме, в одноклассниках, в Телеге, там я тоже птшу и есть оценки комментариев, и часто много занимаю первые места по комментам "нравится".
В чем проблема, ставьте классы там.
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 18:09
Цитата:
---Ты там под каким именем шифруешься ?
111:
НГ есть в Инстаграмме, в одноклассниках, в Телеге,
НГ есть в Инстаграмме, в одноклассниках, в Телеге,
---Ты там под каким именем шифруешься ?
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 18:37
Цитата:
С чего ты взял, что я вообще где то шифруюсь?
У меня даже аккаунты все открыты, для просмотра моих фото и видео
Вот и минусуйте там сколько влезет
[Исправлено: 111, 09.06.2024 - 19:39]
Гога:
-Ты там под каким именем шифруешься ?
-Ты там под каким именем шифруешься ?
С чего ты взял, что я вообще где то шифруюсь?
У меня даже аккаунты все открыты, для просмотра моих фото и видео
Вот и минусуйте там сколько влезет
[Исправлено: 111, 09.06.2024 - 19:39]
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 19:22
Цитата:
----И как тебя найти ?
111:
У меня даже аккаунты все открыты
У меня даже аккаунты все открыты
----И как тебя найти ?
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 19:23
Цитата:
---Хочу тебе там тоже плюсики ставить
111:
часто много занимаю первые места по комментам "нравится".
часто много занимаю первые места по комментам "нравится".
---Хочу тебе там тоже плюсики ставить
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 19:38
Цитата:
Найдешь комменты, только тогда, смотря какие темы комментирую, их же там десятки в день, не все же.
Гога:
--И как тебя найти ?
--И как тебя найти ?
Найдешь комменты, только тогда, смотря какие темы комментирую, их же там десятки в день, не все же.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1955
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 09.06.24 - 21:58
Цитата:
"Если хилый - сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание" В.С.Высоцкий
111:
"Если хилый - сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание" В.С.Высоцкий
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 23:10
Цитата:
Вот, пожалуйста, провожу эксперимент, ровно та же тема, два часа назад выставил коммент, и уже девять человек поставили сердечки..
Это инста НГ.
[Исправлено: 111, 10.06.2024 - 00:12]
Гога:
Хочу тебе там тоже плюсики ставить
Хочу тебе там тоже плюсики ставить
Вот, пожалуйста, провожу эксперимент, ровно та же тема, два часа назад выставил коммент, и уже девять человек поставили сердечки..
Это инста НГ.
[Исправлено: 111, 10.06.2024 - 00:12]
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 23:59
Цитата:
---Здесь нет инсты .И где тут твой коммент ?
111:
Это инста НГ.
Это инста НГ.
---Здесь нет инсты .И где тут твой коммент ?
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 10.06.24 - 02:02
Цитата:
Нет, у НГ есть инстаграмм
Гога:
Здесь нет инсты .И
Здесь нет инсты .И
Нет, у НГ есть инстаграмм
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 10.06.24 - 02:09
Цитата:
----В России заблокирован
111:
Нет, у НГ есть инстаграмм
Нет, у НГ есть инстаграмм
----В России заблокирован
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