Отправлено: - 09:48

mks2703:

Преподаватель, человек подвластный системе. Как система скажет, так и будет. Надо уже перестать ностальгировать о прошлом. Понятно, что в прошлом, мы были молоды, деревья большие, девушки красивше, а еда вкуснее... Но жизнь продолжается, и надо жить дальше. Хрущев, какой бы ни был, в отличие от Путина, смог поставить США на место, разместив ракеты на Кубе и красных линий не чертил до бесконечности, потому что был дефицит красных карандашей... Да человек заблуждался, но при нем многие люди переселились из бараков и общаг, в свои квартиры, подняли целину и многое другое...

[Исправлено: Kairat stayer, 09.06.2024 - 11:03]

Цитата:Люди ностальгируют, это их право. Всегда ранее отмечал, что при СССР было и плохое и хорошее, последнего побольше. Мы обсуждаем и у каждого своё субъективное мнение, пусть граждане высказывают, кто-то согласится с автором, а кто-то нет.Дядя Коля Воронин отмечает, что в 1964 году к власти пришёл Брежнев. Сейчас его время называют застоем. Могу засвидетельствовать, что тогда мы жили при коммунизме, не заметив этого.При этом Л.И.Брежнев правил страной 28 лет, союз ведь не сразу развалился, были предпосылки. Выше отметил, что с ресурсами СССР можно было построить РАЙ. Ранее отмечал про Концепцию правопреемников союза РФ от 2008 года, где было написано, что к 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов США и 3 человека будут жить в хоромах 100 квадратных метров (Значить ресурсы были, чтобы так планировать). Однако не сбылось, пошли другим путём, обвешали россиян санкциями как Новогоднюю ёлку, далее будут ужесточать.