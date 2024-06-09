Отправлено: - 10:15

сайлау курманов:

со своим СВО страна повернула олигархов лицом к народу,деньги перестали уходить заграницу и страна потихоньку начинает оживать. Нам тоже нужна такая встряска,н

Цитата:Хм..То есть нам тоже надо напасть на соседнюю Киргизию допустим и погибать сотнями тысяч в войне за какие то куски земли, убивая братьев?Чтобы деньги олигархов уходили к искалеченным и вдовам в виде Лад и современных унитазов?