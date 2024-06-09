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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49353
Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 10:09
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Относительно недавно маслихаты по инициативе акиматов возродили благородную идею о почетных гражданах города и области. Прекрасно озвучено, но во что эта идея трансформировалась? Да ни во что, это пустая затея. Вручали свидетельства и значки, на этом все и закончилось.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6924
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 10:09
#1
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например в России,со своим СВО страна повернула олигархов лицом к народу,деньги перестали уходить заграницу и страна потихоньку начинает оживать. Нам тоже нужна такая встряска,но нет нашего Путина который бы по настоящему начал реформы без этой показушной разборки среди окружения солнцеликого
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38711
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 10:09
#2
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Почетные жители от акимата жалуются на то, что им не хватает этого самого почета и вымаливают опять же деньги или бесплатные проезды..
За что?
У моего тестя пенсия 78 тысяч, а как же он?
Может быть ему стоит поплакать?
Но нет, не плачет.
Потому что знает эту систему, в которой тов. Денисов вертится, что она гнилая.
Какая галерея, о чем вы?
В Рудном вот стояла, сейчас не знаю.
Зачем?
Чтобы знать приближенных к акимату?
Зачем?
Если надо, наберем в интернете.
Зачем эти старые советские понты?
Сталину еще памятник поставьте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38711
Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 10:15
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
со своим СВО страна повернула олигархов лицом к народу,деньги перестали уходить заграницу и страна потихоньку начинает оживать. Нам тоже нужна такая встряска,н

Хм..
То есть нам тоже надо напасть на соседнюю Киргизию допустим и погибать сотнями тысяч в войне за какие то куски земли, убивая братьев?
Чтобы деньги олигархов уходили к искалеченным и вдовам в виде Лад и современных унитазов?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4916
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 10:39
#4
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Вы в своем уме? Призывает нам начать маленькую победоносную войну? Послушайте Грефа на ПМЭФ, экономика России сейчас живёт за счёт государственных денег, щедро вливаемых в оборонную промышленность, но этих денег хватит на период около года, лучший друг Китай выставил ультиматум продавать нефть и газ по внутрироссийских ценам, такую перспективу для нас хотите?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4916
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 10:42
#5
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Г-н Денисов забыл про время в котором мы живём, мы строим капитализм. Кстати у меня мама была Ударником коммунистического труда, кроме красивого значка никаких привилегий не помню. Квартиру получил отец, не Ударник
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
105
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 10:52
#6
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не этот и не какой другой путин нам не нужен.
пусть он там и умрет.
народ России долго терпит, но вынесет вперед ногами судя по истории
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
25
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 11:05
#7
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Цитата:
saba:
у меня мама была Ударником коммунистического труда, кроме красивого значка никаких привилегий не помню.


Мать - почетный донор СССР ( красивый значок был)
Спросил про поощрения - после сдачи крови :денежная выплата + 2 дня выходных /отгулов .
Других поощрений, говорит не было/не помнит.
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Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
105
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 11:14
#8
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кроме квазигосударственного получиновника Грефа так же члены правительства заявляют о шатком состоянии экономики РФ,
-Силуанов призывает вкладывать бизнес совместно с федеральными деньгами так как бизнес боится бомбы и дроны реально падают и незнает чем это все закончиться,
налоги необоснованно бесконечно подымают о чем заявил Мордашов.
-Чернышенко заявил что через пять-шесть лет не будет хватать 2,4-2,5 трудовых рук, не алкоголиков, наркоманов и к сожалению инвалидов по последней войны а трудоспособного населения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38711
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 11:29
#9
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Цитата:
В начале 60-х годов мы, дети войны, встали на трудовой путь, стремясь стать достойными наших родителей во славу Родины. Работали на полную катушку

С каким пафосом то, вы, дети войны, работали на какую то там катушку и тд и тп..
Зачем?
Зачем и для какой страны работали?
Если работали на полную катушку, то где она, ваша Родина?
Может пора на стыке ваших мудрых лет и опыта, наконец то спросить себя, почему вы почти 40 лет назад потеряли ту страну, на которую работали "на всю катушку"?
Теперь вы Почетный гражданин совершенно в другой стране и сравнивать то, как вы дети войны работали на СССР и как сегодня работают благодаря вам в том числе, дети перестройки, которые благодаря вам, работающим на всю катушку, оказались в нищете, учить их жить, да еще в другой стране и сравнивать это, как то не совсем разумно думаю..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6235
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 20:14
#10
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Цитата:
simkst:
говорит не было/не помнит.


Лично сдавал кровь раз десять. Особенно когда был студентом: - из льгот - справка на два дня законного отдыха, обычно прибавлял к каникулам, и в день сдачи крови- бесплатный обед в студенческой столовой с 200 граммами красного вина.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1955
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 22:09
#11
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Цитата:
ACROS:

Точно, так и было Когда учился в ЧПИ, в день донора сдавали кровь всей группой.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4484
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 23:07
#12
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Если бы автор не был почетным гражданином, то написал бы эту статью?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
662
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Бурьян казенщины цветет и пахнет
Отправлено: 09.06.24 - 23:08
#13
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Был на уборке, от предприятия. Ленинский кажется. Там еще немец директорствовал, Потом говорят всё распродал и свалил в Дойчланд. Столовая там кормила, как ни один шикарный ресторан. 92 год вроде...
Так вот, был там один ударник. Не очень то его уважали все местные мужики. Каждый год он давал зерна больше всех. Получал все ништяки и новый комбайн. А его ушатанный комбайн отдавали другому...
На огнеупорном был один хмырь с Лисаковска. План перевыполнял каждый месяц. Начальство ставило его в пример и платило повышенную зарплату. Но количество кирпичей, непонятным образом не сходилось в конце месяца... Всех обвиняли в приписках. Мужики решили вычислить, кто не докладывает кладки для обжига. Потому что закладывает один кладку, а достает после обжига другой. За несколько дней вышли на этого хмыря. Хотели ему морду набить, но свалил ударник - уволился... Хотя были мужики, перевыполняли план на прессах, но не так нагло, приписками не занимались...
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