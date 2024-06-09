Отправлено: - 14:35

Написала в «НГ» об этом коллега доктора, которая к тому же считает себя его ученицей, - Купей МАЛЬЧУБАЕВА. Она - сама заслуженный врач РК, отличник здравоохранения СССР - всегда по-особенному воспринимает отношение общества к докторам. В преддверии Дня медицинского работника напоминает о человеке, который десятки лет работал так, что стал для жителей области символом всего лучшего в профессии врача.