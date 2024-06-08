Отправлено: - 17:13

Нурбанчик:

Хотя бы сделали оценку для коментариев

Цитата:НГ есть в Инстаграмме, в одноклассниках, в Телеге, там я тоже птшу и есть оценки комментариев, и часто много занимаю первые места по комментам "нравится".В чем проблема, ставьте классы там.