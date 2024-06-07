НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему у некоторых трудоустроенных нет страховки, объяснили в ФСМС
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49353
Почему у некоторых трудоустроенных нет страховки, объяснили в ФСМС
Отправлено: 07.06.24 - 20:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему некоторые трудоустроенные при обращении к врачу вдруг выясняют, что у них нет статуса в системе ОСМС? Ответ дал директор Костанайского филиала Фонда социального медицинского страхования Батырбек НУРГАЛИЕВ.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4916
Re: Почему у некоторых трудоустроенных нет страховки, объяснили...
Отправлено: 07.06.24 - 20:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот я и говорю,хотят всех насильно загнать в ОСМС, были даже предложения лишать прав не застрахованных, а примените вместо кнута пряник. Человек устроился на официальную работу, дважды подряд за него внесли платеж, всё теперь ты наш, ты под крылом и о тебе заботятся. Но не тут то было! :-P
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38709
Re: Почему у некоторых трудоустроенных нет страховки, объяснили...
Отправлено: 07.06.24 - 20:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня жена тоже не застрахована.
Не вижу никаких преимуществ, пока человек как моя баба, красавица розовощекая и молодая.
Тьфу тьфу.
Разве что зубы кариес.
Зубы то все равно, за них дерут бабло , хоть застрахован, хоть нет..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1304
Re: Почему у некоторых трудоустроенных нет страховки, объяснили...
Отправлено: 07.06.24 - 21:38
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Разве что зубы кариес. Зубы то все равно, за них дерут бабло , хоть застрахован, хоть нет..

.....правильно зачем твоей супруге зубы разозлишь её да покусает ещё экономия в деньгах, время то тяжёлое,а как зубов не станет сразу вставные ей сделаешь у меня хороший знакомый главный по зубам в городе делает такие зубы что не отличишь от настоящих европейское качество гарантирует да и гарантию даёт.....если помнится пожизненую....
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14868
Re: Почему у некоторых трудоустроенных нет страховки, объяснили...
Отправлено: 09.06.24 - 19:21
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нужно на момент обращения в медучреждение иметь 12, подчеркну, непрерывных платежей.

Человек работал 7 лет, платил стабильно, не разу не пользовался услугами больниц, поликлиник. Потом по какой то причинам остался без работы на один, два месяца. Ушло время на поиски новой. И бац он уже не имеет права воспользоваться осмс, более того ему теперь надо 12 месяцев работать что б восстановилась страховка.

М-да. Хорошие у нас законы. :-x
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS