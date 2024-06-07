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Разве что зубы кариес. Зубы то все равно, за них дерут бабло , хоть застрахован, хоть нет..

Цитата:.....правильно зачем твоей супруге зубы разозлишь её да покусает ещё экономия в деньгах, время то тяжёлое,а как зубов не станет сразу вставные ей сделаешь у меня хороший знакомый главный по зубам в городе делает такие зубы что не отличишь от настоящих европейское качество гарантирует да и гарантию даёт.....если помнится пожизненую....