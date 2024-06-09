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≡ Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49353
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 09.06.24 - 14:35
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Написала в «НГ» об этом коллега доктора, которая к тому же считает себя его ученицей, - Купей МАЛЬЧУБАЕВА. Она - сама заслуженный врач РК, отличник здравоохранения СССР - всегда по-особенному воспринимает отношение общества к докторам. В преддверии Дня медицинского работника напоминает о человеке, который десятки лет работал так, что стал для жителей области символом всего лучшего в профессии врача.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38709
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 09.06.24 - 14:35
#1
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О, вроде наш сосед Стельмах Владимир Васильевич на втором фото?
Тоже сильнейший врач..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38709
Имя известного в Костанайской области врача Наримана Исмагулова предлагают присвоить больнице
Отправлено: 09.06.24 - 14:48
#2
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Хм, там по моему и Ж.Айсин впереди, нет?
Тоже крутой врач.
Тоже наши соседи..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
599
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 09.06.24 - 14:51
#3
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достойный высокой награды и такой чести человек!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10381
Re: Имя известного в Костанайской области врача Наримана...
Отправлено: 09.06.24 - 17:10
#4
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Лечился у него в 1976 году , а сын его - Юрий , был во врачебной комиссии , когда в армию призывали .Моя мама хорошо знала его .
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