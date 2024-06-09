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Минздрав: Онкологические организации получили более 30 млрд тенге необоснованной прибыли
Минздрав: Онкологические организации получили более 30 млрд тенге необоснованной прибыли
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