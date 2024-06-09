Re: Минздрав: Онкологические организации получили более 30 млрд...

Отправлено: - 16:41

Здравоохранение и прибыль - понятия несовместимые.

Или здравоохранение. Тогда финансирование больниц и поликлиник должно осуществляться на 100% из бюджета в необходимом для лечения пациентов объёме.

Или прибыль. Тогда министерство надо официально переименовать в министерство по оказанию медицинских услуг. Что по факту у нас и наблюдается.

В этом случе не стоит удивляться росту заболеваемости и смертей.