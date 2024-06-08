Не знаю, как сейчас, но тогда учителя, кроме учебной программы, ещё просто с нами беседовали на разные темы. Причём зачастую вопросы обсуждались в направлении, не совпадающем с установками, как говорится, партии и правительства. Читать новость
mks2703: Преподаватель, человек подвластный системе. Как система скажет, так и будет. Надо уже перестать ностальгировать о прошлом. Понятно, что в прошлом, мы были молоды, деревья большие, девушки красивше, а еда вкуснее... Но жизнь продолжается, и надо жить дальше. Хрущев, какой бы ни был, в отличие от Путина, смог поставить США на место, разместив ракеты на Кубе и красных линий не чертил до бесконечности, потому что был дефицит красных карандашей... Да человек заблуждался, но при нем многие люди переселились из бараков и общаг, в свои квартиры, подняли целину и многое другое...
Люди ностальгируют, это их право. Всегда ранее отмечал, что при СССР было и плохое и хорошее, последнего побольше. Мы обсуждаем и у каждого своё субъективное мнение, пусть граждане высказывают, кто-то согласится с автором, а кто-то нет.
Дядя Коля Воронин отмечает, что в 1964 году к власти пришёл Брежнев. Сейчас его время называют застоем. Могу засвидетельствовать, что тогда мы жили при коммунизме, не заметив этого.
При этом Л.И.Брежнев правил страной 28 лет, союз ведь не сразу развалился, были предпосылки. Выше отметил, что с ресурсами СССР можно было построить РАЙ. Ранее отмечал про Концепцию правопреемников союза РФ от 2008 года, где было написано, что к 2020 году средняя зарплата будет 2700 долларов США и 3 человека будут жить в хоромах 100 квадратных метров (Значить ресурсы были, чтобы так планировать). Однако не сбылось, пошли другим путём, обвешали россиян санкциями как Новогоднюю ёлку, далее будут ужесточать.
Вернёмся к многоуважаемому, четырежды Герою Советского Союза и Герою Социалистического Труда товарищу Л.И.Брежневу, годы правления союзом с 1964 по 1982 годы. Особая индустриализация страны, в годы его правления не осуществлялось. Да, плановая экономика была, но, главное конечные результаты. В 2018 и 2022 годах отмечал (Чтобы более менее образованные и начитанные граждане могли понять суть, ниже процитирую самого себя), что в СССР привлекались иностранные инженера, технологий, строились спроектированные ими заводы и фабрики. В последние время те же копейки выпускались на линии Fiat, позже "восьмёрки" опять же помогли Porche, штамповали их по 20-30 лет, но в мировом масштабе они не были конкурентоспособными. У нас КСК работала, относящее к текстильной промышленности, сырьё в виде шерсти своя, ткань была востребована, то есть конкурентный товар. Самое главное мы должны думать, что конкурентоспособное и пользующаяся спросом, мы в состоянии выпускать.
Главное чтобы наши потомки, через 30 лет, не говорили настоящие времена периодом застоя, Амин!
Kairat stayer: Вернёмся к многоуважаемому, четырежды Герою Советского Союза и Герою Социалистического Труда товарищу Л.И.Брежневу, годы правления союзом с 1964 по 1982 годы. Особая индустриализация страны, в годы его правления не осуществлялось.
Абсолютно не согласен с вами. Надо трезво оценивать то время. Индустриализация страны шла полным ходом. Если бы вы жили в то время, вы бы это видели, а по прошествии времени - осознали.... Строились и обновлялись автозаводы легковых авто, грузовых, автобусов. По производству авто СССР держал 4-5 места, грузовых 2-3, по автобусам - 1. Строились нефтехимические комплексы и металлургические производства новых металлов. Практически в каждом городе появились КЖБИ, домостроительные комбинаты, швейные производства и РМЗ... Страна выпускала практически всю линейку морского и речного флотов. Выпускали самолеты всех классов. В каждом областном центре был аэропорт принимавший весь авиа парк, в райцентрах садились "кукурузники" и вертолеты. Всего строительства и обновления не перечислить. Был момент когда страна вырвалась на лидирующие позиции по станкам с ЧПУ, причем программное обеспечение тогда не уступало западным образцам. Был даже момент, когда интернет мог появиться в СССР раньше, чем в Америке, и только косность руководства не позволило это сделать... Перечислять всё не хватит времени и места... Индустриализация шла полным ходом. Везде требовались рабочие руки. На Волгоградском тракторном трудился весь Союз, в Тольятти было много таджиков, в Вологде на швейках трудились казашки с юга... Почему развалился Союз это большая и необъятная тема...
Работал в одном совхозе на практике. Там жила семья перебежчиков казахов с Китая. Муж, жена и дочка. Жили они на отделении. Тогда была политика, переселять перебежчиков подальше от границы и этих поселили в Тургае. Так вот ради этой семьи в деревне жил почти постоянно гэбист. Спрашивается зачем? Там бы и мента одного хватило... И так во всём...
Неправильная экономическая политика, помощь всему миру, практически полувоенная экономика для сдерживания Запада (кстати не совсем удачная, минус КГБ и внешней разведке), всё это в комплексе и развалило большую страну... Как говорили потом западные экономисты, продержись Союз лет 5, до 95, то на западе бы наступил кризис, похлеще Великой депрессии 30-х годов... И тогда Союз стал бы самым крупным бенефециаром в этой ситуации... Но получилось так, как получилось... Запад получил триллионы долларов от развала Союза и мягко пережил кризис...
mks2703: Как говорили потом западные экономисты, продержись Союз лет 5, до 95, то на западе бы наступил кризис, похлеще Великой депрессии 30-х годов...
Что то с трудом верится, возможно пропагандисты волну разгоняли. Как Маргарита Симонян (5 мин.50 сек.) говорит ниже в видео, мол создаём много каналов, информационных источников, которые к нам не относятся (Наверняка, в основном транслируют дезу) США их схлопывает - закрывает, порой утром встаём и видим, что закрыто 600 различных каналов...
111: Почему ты это не говоришь Назарбаеву, тем чиновникам, кто на Крузаках шикует, ворует миллиардами и не сидит?
.....я бы не стал ссылаться Н.А.Назарбаева и кто шикует на крузаках они ответят за всё,они не хвастаются как ты,а курочка клюёт по зёрнышку один украл отходы,другой салярку слил с тепловоза так и страну растащили...жалуешься а почему мы так плохо живём....потому Што такие как ты да все мы в те лихие времена страну растащили вместе с правителями которые тёплые места и условия пригоговили себе которых палкой не вышибишь, а тебе теперь воровать нет возможность вот ты и бесишься......своруешь посодЮт....иди работай индустриальная зона расширяется возможностей уйма...не хочешь там работать приезжай ко мне клубника кончилась сейчас черешня уже идёт 7 касарей как с куста летом поработаем зиму кайфавать будем...
111: Может потому, что ты раб? Видишь как воруют миллиардами, и молчишь, боишья панически даже вякнуть? Молодец.
...да я Божий раб и создан чтобы работать а не воровать в отличии от некоторых,может где то и когда то украл нет у нас безгрешныйх но по крайней мере это не офиширую в отличии от других...я тебе ещё раз говорю перестань ныть приезжай ко мне и будем работать шконку в контейнере я тебе выделю правда только на втором этаже так как первые уже заняты если кто вылетит освободится по обстоятельствам зароботок гарантирован,кидалова нет,сам себя покажешь какой ты не на словах работяга,люди на тебя посмотрят,здесь интернационал каждый за себя отвечает в 4ре подьем в 5 начинаем и до шести вечера есть желание работай дальше первая пауза 15 мин.второя 30 мин.без перекуров.....слабо.....ну чё поработаем....
Kairat stayer: Что то с трудом верится, возможно пропагандисты волну разгоняли.
Нет. Это правда. Я это давно читал. Финансовый кризис 2007. Он и был отодвинут лет на 10 или больше, и по сути был очень мягким. Этот кризис должен был охватить не только финансовый сектор, но и производственный. Там безработица 30-х годов маячила... Но тут вовремя рухнул Союз. И сырье практически даром потекло на Запад. Предприятия остановились и 300-х миллионный рынок + рынок Восточной Европы, не дал рухнуть производству на Западе... Запад начал печатать фантики и покупать всё за бесценок, как в Восточной Европе, так и в Союзе... Об этом говорили и американские и европейские экономисты. Искать неохота, но если наткнусь - выложу в народных...
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