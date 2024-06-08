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≡ Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49353
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 18:49
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В Министерстве обороны сделали разъяснение о проведении рейдов в отношении граждан призывного возраста. Ранее в СМИ и социальных сетях распространились видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38704
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 20:18
#15
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Цитата:
Vit:
окопы и блиндажы от врагов рыть.

Окопы в современной войне это просто могилы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3205
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 20:40
#16
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А нельзя ли как то прекратить эти изрыгания 111-го не относящиеся к теме, да и как не служившего. То есть понятия не имеющего о военной службе?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1410
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 20:54
#17
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Цитата:
Эл-починно:
А нельзя ли как то прекратить

Остаётся надеяться, что в новой версии сайта, которую администрация обещает сделать, будет функция блокирования нежелательных элементов... Чтобы ленту не засоряли своим бредом.

[Исправлено: Skeptic, 08.06.2024 - 21:55]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38704
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 21:01
#18
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Солдат и жалуется?
Или не солдат?
Значит нет.
Меня поражают просто некоторые "солдаты", которые присягули одной Родине, продали ее за чупа чупсы китайские, потом приняли другую Родину и убежали всё равно за кусок хлеба на Западнескую новую Родину.
Надеюсь с нашими так не будет и когда надо, они нашу Родину отстоят, а не сдадут врагам за мальвинки и юпи..

[Исправлено: 111, 08.06.2024 - 22:09]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5560
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 21:30
#19
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Цитата:
111:
Погасить спутники, убрать связь и сделать эти телефоны на проволоке? И почему ты думаешь, так Россия еще не сделала? Тот же Джевелин и тот же дрон с Донаведением, камня на камне не оставит тогда от такой армии прошлого века.


Пропаганда великих россиян молчит, тем временем украинские дроны методично повреждают стационарные загоризонтные РЛС "Воронеж", различных модификаций. Вывели из строя в Краснодарском крае, Оребургской области, в Армавире и под Орском. Это единичные изделия, на изготовление и установку от 2 до 4 лет необходимо. Когда служил в армии, в свое время, изучал их характеристики. Используются для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет на расстоянии до 8 тысяч километров. Компоненты ядерной триады.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 22:31]

[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 22:34]
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
164
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 08.06.24 - 21:38
#20
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случай из семейного архива: парень родился с плохим зрением, по всем показаниям ему всю жизнь носить очки, один глаз 20% другой 50%, видимо для "плана призывников" его добровольно принудительно призвали, отслужил как он говорил на стрельбище попаданий ноль весь год. Пришел с армии , военный билет как "звезда во лбу", а не тут то было, пошел устраиваться в ряды наших органов и тут ему сказали, а ты не годен парень ни в погран ни другие структуры. В общем помыкался он и уехал в Россию на вахту, купил квартиру уже там живет и зарабатывает, вот такая у нас служба!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38704
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 21:46
#21
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Цитата:
nmv85:
пошел устраиваться в ряды наших органов и

Хорошо что уехал, у нас таких "органов" пруд пруди и так же коттеджи себе взятками зарабатывают..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23420
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 21:53
#22
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Цитата:
111:
лучше сразу в гроб идти, чем в такую армию..

В Казахстане нет уголовной статьи за дискредитацию армии?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38704
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 22:47
#23
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Цитата:
maxsaf:
Казахстане нет уголовной статьи за дискредитацию армии?


Они сами себя дискредитируют


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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1304
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 09.06.24 - 02:04
#24
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Цитата:
111:
Где у нас альтернатива, если смотреть на то, что все БМП и БТРы мы уже отдали, продали и тд?

.....альтернативы не может быть сегодня в то перестроечное время когда некоторые шарили по карманам или тындили продукты в продуктовых магазинах, у крестьян тындили отходы,более крупные предпреимчивые предпрениматели занимались разбором заводов к примеру КЗДД,Хим.завод,КСК на счёт военной техники свединия не имею если у кого таковы есть поделитесь....куда БМП и БТРы ушли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38704
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 11:19
#25
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Цитата:
Kairat stayer:
Используются для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет на расстоянии до 8 тысяч километров

Интересно, а они отслеживают какие то ракеты в Украине?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38704
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 11:21
#26
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
сегодня в то перестроечное время

Ты кажется застрял в том перестроечном на вечно, живешь прошлым, не заботять о настоящем.
Перестройка уже давно прошла.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5560
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 09.06.24 - 15:12
#27
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Цитата:
111:
Интересно, а они отслеживают какие то ракеты в Украине?


Заявленные характеристики позволяют обнаруживать межконтинентальные баллистические ракеты на дальностях от 6 до 8 тысяч километров. Выявляют большие стратегические ракетные комплексы (ракетная система) шахтного базирования, с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой типа «Сармат» в РФ.

ATACMS - небольшие, запускаются при помощи пусковых установок HIMARS и M270 MLRS, баллистические ракеты формально относятся к классу оперативно-тактических вместе с американскими GMLRS. Их стараются перехватывать с помощью Тор, С-400 и зенитно ракетным комплексом Бук-М3.

Про повреждённые отмечают, что в Армавире одна из загоризонтных РЛС смотрела в сторону Балкан и Восточного Средиземноморья. Задача обнаружение запусков баллистических ракет с подлодок, которые находятся непосредственно в Средиземном море. Вторая станция, которая была в Армавире, смотрела непосредственно на Персидский залив и Индию, включая Индийский океан, и немного на Китай. А станция "Воронеж-М" в Орске смотрела исключительно на Китай и была развернута в противоположную от Украины сторону.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38704
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 15:14
#28
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Цитата:
Kairat stayer:
станция "Воронеж-М" в Орске смотрела исключительно на Китай и была развернута в противоположную от Украины сторону

Украинцы значит ошиблись, или намеренно выбили их
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2233
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 09.06.24 - 16:59
#29
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Цитата:
111:
Они сами себя дискредитируют

Так это относится к КНБ.
В статье речь про срочный призыв в Армию, а не КНБ.
Хватит уже накидывать на вентилятор.

Цитата:
Skeptic:
Остаётся надеяться, что в новой версии сайта, которую администрация обещает сделать, будет функция блокирования нежелательных элементов... Чтобы ленту не засоряли своим бредом.

Хотя бы сделали оценку для коментариев :-) тогда у этого оцифрованного одни минусы будут. 8-)
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