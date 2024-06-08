Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 18:49
В Министерстве обороны сделали разъяснение о проведении рейдов в отношении граждан призывного возраста. Ранее в СМИ и социальных сетях распространились видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления. Читать новость
Солдат и жалуется? Или не солдат? Значит нет. Меня поражают просто некоторые "солдаты", которые присягули одной Родине, продали ее за чупа чупсы китайские, потом приняли другую Родину и убежали всё равно за кусок хлеба на Западнескую новую Родину. Надеюсь с нашими так не будет и когда надо, они нашу Родину отстоят, а не сдадут врагам за мальвинки и юпи..
111: Погасить спутники, убрать связь и сделать эти телефоны на проволоке? И почему ты думаешь, так Россия еще не сделала? Тот же Джевелин и тот же дрон с Донаведением, камня на камне не оставит тогда от такой армии прошлого века.
Пропаганда великих россиян молчит, тем временем украинские дроны методично повреждают стационарные загоризонтные РЛС "Воронеж", различных модификаций. Вывели из строя в Краснодарском крае, Оребургской области, в Армавире и под Орском. Это единичные изделия, на изготовление и установку от 2 до 4 лет необходимо. Когда служил в армии, в свое время, изучал их характеристики. Используются для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет на расстоянии до 8 тысяч километров. Компоненты ядерной триады.
случай из семейного архива: парень родился с плохим зрением, по всем показаниям ему всю жизнь носить очки, один глаз 20% другой 50%, видимо для "плана призывников" его добровольно принудительно призвали, отслужил как он говорил на стрельбище попаданий ноль весь год. Пришел с армии , военный билет как "звезда во лбу", а не тут то было, пошел устраиваться в ряды наших органов и тут ему сказали, а ты не годен парень ни в погран ни другие структуры. В общем помыкался он и уехал в Россию на вахту, купил квартиру уже там живет и зарабатывает, вот такая у нас служба!!
111: Где у нас альтернатива, если смотреть на то, что все БМП и БТРы мы уже отдали, продали и тд?
.....альтернативы не может быть сегодня в то перестроечное время когда некоторые шарили по карманам или тындили продукты в продуктовых магазинах, у крестьян тындили отходы,более крупные предпреимчивые предпрениматели занимались разбором заводов к примеру КЗДД,Хим.завод,КСК на счёт военной техники свединия не имею если у кого таковы есть поделитесь....куда БМП и БТРы ушли?
111: Интересно, а они отслеживают какие то ракеты в Украине?
Заявленные характеристики позволяют обнаруживать межконтинентальные баллистические ракеты на дальностях от 6 до 8 тысяч километров. Выявляют большие стратегические ракетные комплексы (ракетная система) шахтного базирования, с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой типа «Сармат» в РФ.
ATACMS - небольшие, запускаются при помощи пусковых установок HIMARS и M270 MLRS, баллистические ракеты формально относятся к классу оперативно-тактических вместе с американскими GMLRS. Их стараются перехватывать с помощью Тор, С-400 и зенитно ракетным комплексом Бук-М3.
Про повреждённые отмечают, что в Армавире одна из загоризонтных РЛС смотрела в сторону Балкан и Восточного Средиземноморья. Задача обнаружение запусков баллистических ракет с подлодок, которые находятся непосредственно в Средиземном море. Вторая станция, которая была в Армавире, смотрела непосредственно на Персидский залив и Индию, включая Индийский океан, и немного на Китай. А станция "Воронеж-М" в Орске смотрела исключительно на Китай и была развернута в противоположную от Украины сторону.
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