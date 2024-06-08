Отправлено: - 21:30

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Погасить спутники, убрать связь и сделать эти телефоны на проволоке? И почему ты думаешь, так Россия еще не сделала? Тот же Джевелин и тот же дрон с Донаведением, камня на камне не оставит тогда от такой армии прошлого века.

[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 22:31]

[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 22:34]

Цитата:Пропаганда великих россиян молчит, тем временем украинские дроны методично повреждают стационарные загоризонтные РЛС "Воронеж", различных модификаций. Вывели из строя в Краснодарском крае, Оребургской области, в Армавире и под Орском. Это единичные изделия, на изготовление и установку от 2 до 4 лет необходимо. Когда служил в армии, в свое время, изучал их характеристики. Используются для раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет на расстоянии до 8 тысяч километров. Компоненты ядерной триады.