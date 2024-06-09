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≡ Минздрав: Онкологические организации получили более 30 млрд тенге необоснованной прибыли
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49353
Минздрав: Онкологические организации получили более 30 млрд тенге необоснованной прибыли
Отправлено: 09.06.24 - 15:12
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Министерство провело анализ оказания помощи онкопациентам в медорганизациях и пришло к выводу, что последние получили десятки миллионов тенге необоснованной прибыли. В шести выборочно проверенных организациях выявили финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38704
Re: Минздрав: Онкологические организации получили более 30 млрд...
Отправлено: 09.06.24 - 15:12
#1
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Государство думает, что может быть вообще лучше отказаться от онкологии, много же денег пиля?
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
661
Re: Минздрав: Онкологические организации получили более 30 млрд...
Отправлено: 09.06.24 - 15:58
#2
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Ничего святого. А всё потому что отменили клятву Гиппократа...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1410
Re: Минздрав: Онкологические организации получили более 30 млрд...
Отправлено: 09.06.24 - 16:41
#3
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Здравоохранение и прибыль - понятия несовместимые.
Или здравоохранение. Тогда финансирование больниц и поликлиник должно осуществляться на 100% из бюджета в необходимом для лечения пациентов объёме.
Или прибыль. Тогда министерство надо официально переименовать в министерство по оказанию медицинских услуг. Что по факту у нас и наблюдается.
В этом случе не стоит удивляться росту заболеваемости и смертей.
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s
* simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
25
Минздрав: Онкологические организации получили более 30 млрд тенге необоснованной прибыли
Отправлено: 09.06.24 - 16:53
#4
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