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Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%.

Цитата:Сокращая бюджет на онкобольных Акмаралша бросает больных людей на смерть. Там и так финансирование на ладан дышит.Несколько фактов из жизни нашей онкобольницы. Медсестрам не выдают простейший лейкопластырь, нет финансирования. Больные покупают пластырь за свои деньги. Если и выдадут сестрам пластырь, то бумажный китайский, от которого возникают ожоги на теле от аллергии.На первом этаже химиотерапевтического отделения находится один туалет на всех, мужчин и женщин. Кабинки без шпингалетов. Представляете чувства итак больных людей?Конечно, врачи и мед.персонал стараются это как-то сгладить, найти необходимое, но без денег это трудно сделать. А туту еще и сокращение финансов... Просто издевательство над людьми!