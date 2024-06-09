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"Без обсуждения, кулуарно". Депутат Аймагамбетов высказался о грядущем сокращении средств для лечения онкобольных
"Без обсуждения, кулуарно". Депутат Аймагамбетов высказался о грядущем сокращении средств для лечения онкобольных
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