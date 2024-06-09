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≡ "Без обсуждения, кулуарно". Депутат Аймагамбетов высказался о грядущем сокращении средств для лечения онкобольных
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49351
"Без обсуждения, кулуарно". Депутат Аймагамбетов высказался о грядущем сокращении средств для лечения онкобольных
Отправлено: 09.06.24 - 12:42
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Депутат парламента РК Асхат Аймагамбетов возмутился приказом министра здравоохранения Акмарал Альназаровой о сокращении выделяемых из бюджета средств для лечения онкобольных. Парламентарий назвал решение Минздрава противоречащим здравому смыслу.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3397
Re: "Без обсуждения, кулуарно". Депутат Аймагамбетов...
Отправлено: 09.06.24 - 12:42
#1
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Цитата:
Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%.

Сокращая бюджет на онкобольных Акмаралша бросает больных людей на смерть. Там и так финансирование на ладан дышит.
Несколько фактов из жизни нашей онкобольницы. Медсестрам не выдают простейший лейкопластырь, нет финансирования. Больные покупают пластырь за свои деньги. Если и выдадут сестрам пластырь, то бумажный китайский, от которого возникают ожоги на теле от аллергии.
На первом этаже химиотерапевтического отделения находится один туалет на всех, мужчин и женщин. Кабинки без шпингалетов. Представляете чувства итак больных людей?
Конечно, врачи и мед.персонал стараются это как-то сгладить, найти необходимое, но без денег это трудно сделать. А туту еще и сокращение финансов... Просто издевательство над людьми!
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
24
"Без обсуждения, кулуарно". Депутат Аймагамбетов высказался о грядущем сокращении средств для лечения онкобольных
Отправлено: 09.06.24 - 12:52
#2
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Цитата:
Козлов я:
Сокращая бюджет на онкобольных Акмаралша бросает больных людей на смерть. Там и так финансирование на ладан дышит.


«Более 30 млрд тенге необоснованной прибыли». Минздрав РК объяснил, почему сократил бюджет онкоцентров
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
178
Re: "Без обсуждения, кулуарно". Депутат Аймагамбетов...
Отправлено: 09.06.24 - 13:01
#3
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Цитата:
Козлов я:
Сокращая бюджет на онкобольных Акмаралша бросает больных людей на смерть
Ей-то что бояться, они свои болячки на родине не лечат, как где зачешется -сразу мчат в Израиль или Германию.Если уж наши чиновники и депутаты миллионы баксов (!) в Лас-Вегасе проигрывают, их же надо откуда-то пополнять. На местном уровне пересадкой сосен и замена бордюров, а на гос. уровне приходится уже крутиться
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14867
Re: "Без обсуждения, кулуарно". Депутат Аймагамбетов...
Отправлено: 09.06.24 - 13:38
#4
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У меня друг болеет онкологией.Страшный недуг. Насколько я помню и ОК болела. Ну и зачем нам тогда платить ОСМС. И так она толком не работает и ещё тяжело больных оставят без лечения.
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