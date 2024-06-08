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≡ Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют дополнительные 500 млн тенге на завершение строительства
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49349
Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют дополнительные 500 млн тенге на завершение строительства
Отправлено: 08.06.24 - 11:14
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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Карабалыке начали строить в июне 2023 года. Если верить паспорту объекта, то завершить планировали в ноябре 2024 года. Но для этого депутатам облмаслихата сначала пришлось рассмотреть вопрос о выделении дополнительного финансирования.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
284
Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют дополнительные 500 млн тенге на завершение строительства
Отправлено: 08.06.24 - 11:14
#1
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А что там с бухгалтером или кто там был, отдела предпринимательства?! Куда миллионы тенге делись?

[Исправлено: ОГПУ, 08.06.2024 - 16:57]
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
284
Re: Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют...
Отправлено: 08.06.24 - 15:50
#2
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Спартакиада точно состоится в Комсомольце?! Не внушает доверие такой подход
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1302
Re: Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют...
Отправлено: 08.06.24 - 17:12
#3
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....отдел политики акимата Карабалыка так поверил в скорейшее завершение строительства, что объявил о проведении конкурса на лучшее название для нового ФОКа. Такое объявление разместили в....

....наверняка я побежу не победю...немогу никак выговорить это слово...

..можно и название оставить этого ФОКа побежу или победю....горе начальники строители :-x :-x :-x
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
656
Re: Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют...
Отправлено: 08.06.24 - 20:00
#4
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АБК - Ангар Бест Карабалык...

п.с. не благодарите
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1302
Re: Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют...
Отправлено: 09.06.24 - 02:06
#5
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....почему окошек нету ???? а если алектричество отключат как это планово бывает.....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14866
Новому ФОКу в Карабалыке ищут название и выделяют дополнительные 500 млн тенге на завершение строительства
Отправлено: 09.06.24 - 08:34
#6
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Новое название : ФОК AMANAT . Рахмет, благодарности не надо. Приз можете по почте выслать.

[Исправлено: Vit, 09.06.2024 - 09:20]
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