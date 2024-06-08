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Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49349
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 09:51
Не знаю, как сейчас, но тогда учителя, кроме учебной программы, ещё просто с нами беседовали на разные темы. Причём зачастую вопросы обсуждались в направлении, не совпадающем с установками, как говорится, партии и правительства.
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Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 16:26
Цитата:
В же знаете, это элементарная подколка, не имеющая к образованию абсолютно никакого отношения.
У Гитлера много побед, как и у Наполеона и война есть у каждого, будь то на любовном фронте или завоевывая какие о отдельные страны.
Может потому он и задумался, отвечая на этот немного туповатый вопрос какого то там идиота?
Мне хватило того, что однажды прочитал, как выпускник школы задумался над вопросом: «Кто победил в войне - Гитлер или Наполеон».
В же знаете, это элементарная подколка, не имеющая к образованию абсолютно никакого отношения.
У Гитлера много побед, как и у Наполеона и война есть у каждого, будь то на любовном фронте или завоевывая какие о отдельные страны.
Может потому он и задумался, отвечая на этот немного туповатый вопрос какого то там идиота?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4913
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 16:35
Цитата:
Честно говоря не вижу вообще проблемы, в национальной ленинской политике. Сталин просто хотел всех держать в ежовых рукавицах, поэтому так сопротивлялся Ленину. Если бы Украина и без Донбасса собралась бы в Европу, что Путин потерпел бы и не нашёл предлога чтобы напасть на Украину? Путин всю Украину считает своей и все страны бывшего СССР, за исключением может быть Прибалтики должны быть в сфере влияния России, иначе только война, по другому Путин просто не умеет. Для него существует только язык силы.
Skeptic:
Потомкам сейчас и приходится последствия всей этой "мудрой национальной политики" разгребать...
Потомкам сейчас и приходится последствия всей этой "мудрой национальной политики" разгребать...
Честно говоря не вижу вообще проблемы, в национальной ленинской политике. Сталин просто хотел всех держать в ежовых рукавицах, поэтому так сопротивлялся Ленину. Если бы Украина и без Донбасса собралась бы в Европу, что Путин потерпел бы и не нашёл предлога чтобы напасть на Украину? Путин всю Украину считает своей и все страны бывшего СССР, за исключением может быть Прибалтики должны быть в сфере влияния России, иначе только война, по другому Путин просто не умеет. Для него существует только язык силы.
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 17:27
Цитата:
......Тимур доброго дня Вам честно говоря задолбало так как другого слова не нахожу статья про образование всё вся исходит в камментариях про воину Россию и Путина такое ощущение мы живём не Казахстане а в России.....вроде как более 30ти независимы...
Тимур Гафуров:
Так же, как и отклонения от темы. Автор пишет о качестве образования в РК и СССР.
Так же, как и отклонения от темы. Автор пишет о качестве образования в РК и СССР.
......Тимур доброго дня Вам честно говоря задолбало так как другого слова не нахожу статья про образование всё вся исходит в камментариях про воину Россию и Путина такое ощущение мы живём не Казахстане а в России.....вроде как более 30ти независимы...
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 17:28
Цитата:
Кремлевская пропаганда, во всем виноваты большевики во главе с Лениным. В настоящее время, в РФ 21 национальных республик, никто же их не упраздняет. Если страна будет самодостаточной, тогда всё будет хорошо. Если проблемы не решат, тогда последствия не предсказуемые будут. Ранее, неоднократно отмечал, цитировать самого себя не буду, что с ресурсами СССР можно было РАЙ построить. Недавно смотрел передачу, там россиянин говорит, якобы они 20 раз по ресурсам богаче США. Так, пусть построят РАЙ, кто мешает?
[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 18:29]
Skeptic:
Разделив страну на национальные республики они заложили мину замедленного действия под государством, которая и рванула в 90-е годы.
Разделив страну на национальные республики они заложили мину замедленного действия под государством, которая и рванула в 90-е годы.
Кремлевская пропаганда, во всем виноваты большевики во главе с Лениным. В настоящее время, в РФ 21 национальных республик, никто же их не упраздняет. Если страна будет самодостаточной, тогда всё будет хорошо. Если проблемы не решат, тогда последствия не предсказуемые будут. Ранее, неоднократно отмечал, цитировать самого себя не буду, что с ресурсами СССР можно было РАЙ построить. Недавно смотрел передачу, там россиянин говорит, якобы они 20 раз по ресурсам богаче США. Так, пусть построят РАЙ, кто мешает?
[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 18:29]
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 17:38
Цитата:
Нет, почему началась СВО, автор рассказал в статье, которую исправили, началась как он объяснил из за того, что Хрущев отдал весь Донбасс украинцам и потому Путин был вынужден начать СВО.
Это по крайней мере возмутительно.
родом из Шанхая2022:
исходит в камментариях про воину Россию
исходит в камментариях про воину Россию
Нет, почему началась СВО, автор рассказал в статье, которую исправили, началась как он объяснил из за того, что Хрущев отдал весь Донбасс украинцам и потому Путин был вынужден начать СВО.
Это по крайней мере возмутительно.
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 17:38
Сам в СССР проживал, помнится бегали, что мы великие, самые образованные, больше всех в мире читаем и. т. д. Конечные результаты мы все знаем, союз с самым образованным и много читающим населением распался. Если послушать всяких грамотеев, тогда получается, что во всех бедах виноваты правители: Ленин, Хрущев, Брежнев и.т.д. 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 18:39]
[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 18:41]
[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 18:39]
[Исправлено: Kairat stayer, 08.06.2024 - 18:41]
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 17:40
Цитата:
Да, алкаши да малограмотные управляли грамотным и образованным народом, по мнению тов. Воронина?
Это как может быть такое?
Kairat stayer:
Если послушать всяких грамотеев, тогда получется, что во всех бедах виноваты правители: Ленин, Хрущев, Брежнев и.т.д. 😂😂😂.
Если послушать всяких грамотеев, тогда получется, что во всех бедах виноваты правители: Ленин, Хрущев, Брежнев и.т.д. 😂😂😂.
Да, алкаши да малограмотные управляли грамотным и образованным народом, по мнению тов. Воронина?
Это как может быть такое?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10375
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 18:10
Цитата:
----Давай двигай во власть .Вон - экзамены на отлично сдал !!!
111:
Это как может быть такое?
Это как может быть такое?
----Давай двигай во власть .Вон - экзамены на отлично сдал !!!
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 18:37
Цитата:
Для меня это не новость, кем были коммунисты в эпоху расцвета Советского Союза и кем правили.
Для тов. Воронина вот это новость, что у рыбы оказывается была малограмотная и выпивающая алкоголь в больших количествах голова.
Отсюда и образование в Советах и отставание на 100 лет от той же Ойропы, а сейчас уже и Китая.
Даже новейшее вооружение, такие как ПВО на основе советских разработок, не могут противостоять каким то М270 разработки 60х годов того же Запада.
[Исправлено: 111, 08.06.2024 - 19:43]
Гога:
Давай двигай во власть .Вон
Давай двигай во власть .Вон
Для меня это не новость, кем были коммунисты в эпоху расцвета Советского Союза и кем правили.
Для тов. Воронина вот это новость, что у рыбы оказывается была малограмотная и выпивающая алкоголь в больших количествах голова.
Отсюда и образование в Советах и отставание на 100 лет от той же Ойропы, а сейчас уже и Китая.
Даже новейшее вооружение, такие как ПВО на основе советских разработок, не могут противостоять каким то М270 разработки 60х годов того же Запада.
[Исправлено: 111, 08.06.2024 - 19:43]
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 19:04
Цитата:
.....какая может быть власть Гога с криминальным прошлым начинал с продуктов питания,потом у крестьян отруби тындил сам хвастался....так и бизнесменами становятся...
Гога:
----Давай двигай во власть .Вон - экзамены на отлично сдал !!!
----Давай двигай во власть .Вон - экзамены на отлично сдал !!!
.....какая может быть власть Гога с криминальным прошлым начинал с продуктов питания,потом у крестьян отруби тындил сам хвастался....так и бизнесменами становятся...
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 19:14
Цитата:
Мельница, которая кинула более ста человек с зарплатой тогда, это не крестьяне.
Я всего лишь забрал 4 мешка зерноотходов.
Крестьян тогда не было как таковых, были барыги и кидалы.
родом из Шанхая2022:
потом у крестьян отруби
потом у крестьян отруби
Мельница, которая кинула более ста человек с зарплатой тогда, это не крестьяне.
Я всего лишь забрал 4 мешка зерноотходов.
Крестьян тогда не было как таковых, были барыги и кидалы.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 656
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 19:47
Преподаватель, человек подвластный системе. Как система скажет, так и будет. Надо уже перестать ностальгировать о прошлом. Понятно, что в прошлом, мы были молоды, деревья большие, девушки красивше, а еда вкуснее... Но жизнь продолжается, и надо жить дальше.
Хрущев, какой бы ни был, в отличие от Путина, смог поставить США на место, разместив ракеты на Кубе и красных линий не чертил до бесконечности, потому что был дефицит красных карандашей... Да человек заблуждался, но при нем многие люди переселились из бараков и общаг, в свои квартиры, подняли целину и многое другое...
Хрущев, какой бы ни был, в отличие от Путина, смог поставить США на место, разместив ракеты на Кубе и красных линий не чертил до бесконечности, потому что был дефицит красных карандашей... Да человек заблуждался, но при нем многие люди переселились из бараков и общаг, в свои квартиры, подняли целину и многое другое...
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4482
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 21:44
Комментарий удален модератором.
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 23:21
Цитата:
....уже сегодня твои оправдания не канают надо было раньше говорить,что кинули,даже кинули это не оправдывает тебя,ты своровал сосед стындил,а дед с бабкой соседи не пойдут воровать и помрут с голода....
....священные слова товарища Жеглова помнишь ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРМЕ...
111:
Мельница, которая кинула более ста человек с зарплатой тогда, это не крестьяне. Я всего лишь забрал 4 мешка зерноотходов. Крестьян тогда не было как таковых, были барыги и кидалы.
Мельница, которая кинула более ста человек с зарплатой тогда, это не крестьяне. Я всего лишь забрал 4 мешка зерноотходов. Крестьян тогда не было как таковых, были барыги и кидалы.
....уже сегодня твои оправдания не канают надо было раньше говорить,что кинули,даже кинули это не оправдывает тебя,ты своровал сосед стындил,а дед с бабкой соседи не пойдут воровать и помрут с голода....
....священные слова товарища Жеглова помнишь ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРМЕ...
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 23:30
Цитата:
Почему ты это не говоришь Назарбаеву, тем чиновникам, кто на Крузаках шикует, ворует миллиардами и не сидит?
Почему тебя колбасит от того, что кто то украл палку колбасы и ты его готов упрятать на пожизненное?
То то, это рабское мышление перед хозяевами, ворующими миллиардами, и скотское отношение к себе подобных, кто украл банку консервов, чтоб не обогатиться, а просто поесть..
В этом вы все, молчуны рабы, в этом..
родом из Шанхая2022:
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРМЕ...
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРМЕ...
Почему ты это не говоришь Назарбаеву, тем чиновникам, кто на Крузаках шикует, ворует миллиардами и не сидит?
Почему тебя колбасит от того, что кто то украл палку колбасы и ты его готов упрятать на пожизненное?
То то, это рабское мышление перед хозяевами, ворующими миллиардами, и скотское отношение к себе подобных, кто украл банку консервов, чтоб не обогатиться, а просто поесть..
В этом вы все, молчуны рабы, в этом..
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