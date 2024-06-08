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≡ Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49349
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 18:49
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В Министерстве обороны сделали разъяснение о проведении рейдов в отношении граждан призывного возраста. Ранее в СМИ и социальных сетях распространились видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38672
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 20:18
#15
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Цитата:
Vit:
окопы и блиндажы от врагов рыть.

Окопы в современной войне это просто могилы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3201
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 20:40
#16
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