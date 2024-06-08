НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
 
 
Страница 1 из 212»
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49349
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 18:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Министерстве обороны сделали разъяснение о проведении рейдов в отношении граждан призывного возраста. Ранее в СМИ и социальных сетях распространились видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38672
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 08.06.24 - 18:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас что, война?
Идти в нашу армию, где есть только лопаты китайского производства и китайские же АК, против Хаймарсов того века и истребителей Тайфунов, да лучше сразу в гроб идти, чем в такую армию..
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6923
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 08.06.24 - 18:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
При моей юности,увиливать от армии было стрёмно,парни пытались быть призваны и служить. Потому что в стране не было такого социального расслоения и коррупции. А теперь молодежь стала грамотной,не хотят свои лучшие годы отдавать ради кучки богатых людей,случись война даже некому и ничем защитить страну,ибо богатые все разбегутся по заграницам прихватив с собой богатство страны
Профайл Посетить вебсайт
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1408
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 19:30
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
ради кучки богатых

Вредный посыл, которым "руководствуются" уклонисты.
предназначение армии - защита Родины. Территории, если хотите, и всего, что на ней стоит и живёт.
А про "кучку богатых" - отговорки.
В 1941-45 такие раговоры тоже ходили, только про большевиков и "родную" советскую власть. Не все хотели их защищать.
Родину защищали.
Кто смотрел "Штрафбат"...
Там вор в законе Аптип очень популярно этот момент прояснил.

[Исправлено: Skeptic, 08.06.2024 - 20:33]
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
656
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 08.06.24 - 19:39
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Идти в нашу армию, где есть только лопаты китайского производства и китайские же АК, против Хаймарсов того века и истребителей Тайфунов, да лучше сразу в гроб идти, чем в такую армию..


Это такая ересь, что мне становится стыдно. В мое время было миллион автоматов советских на складах, вряд ли за 30 лет они кончились, как и саперные лопатки... Да и сейчас всё вооружение покупается в России...
Не пойму в чем такое большое преимущество Хаймарсов и Тайфунов. Если погасить спутники, а во время войны, они первыми упадут на землю. Хаймарсы превратятся в дальнобойных Катюш еще и не точных. Тайфуны ничем не лучше...
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38672
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 19:47
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Если погасить спутники, а во время войны, они первыми упадут на землю.

Погасить спутники, убрать связь и сделать эти телефоны на проволоке?
И почему ты думаешь, так Россия еще не сделала?
Тот же Джевелин и тот же дрон с Донаведением, камня на камне не оставит тогда от такой армии прошлого века.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38672
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 19:48
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Если погасить спутники, а во время войны

Мы погасим спутники китайскими Калашами?
Хорошо, российскими даж,изготовленными в Китае?
Или новую шайтан палку изобретем?
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
656
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 08.06.24 - 19:51
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И почему ты думаешь, так Россия еще не сделала?


Вы столько много всего постите, в каких г-телегах копаетесь, а элементарные вещи узнать не пытаетесь...
Потому что США сказали прямым текстом, что нападение на спутники, будет расцениваться как нападение на США... Теперь понятно...
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
656
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 08.06.24 - 19:55
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мы погасим спутники китайскими Калашами? Хорошо, российскими даж,изготовленными в Китае? Или новую шайтан палку изобретем?


Иногда мне кажется, что я теряю время общаясь с вами. С чего вы взяли, что в армии китайские автоматы? Кто вам эту х.ень сказал, в телеграмме прочитали? Российские автоматы изготавливаются в России.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38672
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 19:55
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Потому что США сказали прямым текстом, что нападение на спутники, будет расцениваться как нападение на США...

И что?
Ачьканули?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38672
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 19:57
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
mks2703:
Российские автоматы изготавливаются в России.

Как и китайские как их там, четырехколесные, как и китайские моцики и тд..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38672
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 20:01
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот, десерткросс, гроб на колесах практически.
Мы на них будем возить штурмовиков как россияне?
Или что то придумаем типа Бредли, макспро и тд?
Но не придумаем же..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38672
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 20:05
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот Щука Вагнера, который Пригожин разработал сам, там острие снищу защищает штурмовиков от мин, ну не 100 процентов конечно, но все же лучше моциков и дерерткроссов.

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14865
Re: Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны...
Отправлено: 08.06.24 - 20:14
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
да лучше сразу в гроб идти, чем в такую армию..

Я не понял солдат. Че за паническое настроение. А ну ка быстро сопли собрал в кучу, лопату в зубы и марш окопы и блиндажы от врагов рыть.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38672
Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 20:16
#14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот моцык сарай, за секунду до уничтожения.



Может на этих гробах будем защищаться или нападать?
Какая разница, от дрона погибнуть в клетке или без этой клетки и сгореть от бензина?
Где у нас альтернатива, если смотреть на то, что все БМП и БТРы мы уже отдали, продали и тд?

[Исправлено: 111, 08.06.2024 - 21:17]
Профайл
Страница 1 из 212»
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 85, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 84
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS