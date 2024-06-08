Отправлено: - 19:39

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Идти в нашу армию, где есть только лопаты китайского производства и китайские же АК, против Хаймарсов того века и истребителей Тайфунов, да лучше сразу в гроб идти, чем в такую армию..

Цитата:Это такая ересь, что мне становится стыдно. В мое время было миллион автоматов советских на складах, вряд ли за 30 лет они кончились, как и саперные лопатки... Да и сейчас всё вооружение покупается в России...Не пойму в чем такое большое преимущество Хаймарсов и Тайфунов. Если погасить спутники, а во время войны, они первыми упадут на землю. Хаймарсы превратятся в дальнобойных Катюш еще и не точных. Тайфуны ничем не лучше...