Принудительное задержание призывников объяснили в Минобороны Казахстана
Отправлено: 08.06.24 - 18:49
В Министерстве обороны сделали разъяснение о проведении рейдов в отношении граждан призывного возраста. Ранее в СМИ и социальных сетях распространились видеоматериалы по задержанию и принудительной доставке молодых людей в местные органы военного управления. Читать новость
У нас что, война? Идти в нашу армию, где есть только лопаты китайского производства и китайские же АК, против Хаймарсов того века и истребителей Тайфунов, да лучше сразу в гроб идти, чем в такую армию..
При моей юности,увиливать от армии было стрёмно,парни пытались быть призваны и служить. Потому что в стране не было такого социального расслоения и коррупции. А теперь молодежь стала грамотной,не хотят свои лучшие годы отдавать ради кучки богатых людей,случись война даже некому и ничем защитить страну,ибо богатые все разбегутся по заграницам прихватив с собой богатство страны
Вредный посыл, которым "руководствуются" уклонисты. предназначение армии - защита Родины. Территории, если хотите, и всего, что на ней стоит и живёт. А про "кучку богатых" - отговорки. В 1941-45 такие раговоры тоже ходили, только про большевиков и "родную" советскую власть. Не все хотели их защищать. Родину защищали. Кто смотрел "Штрафбат"... Там вор в законе Аптип очень популярно этот момент прояснил.
111: Идти в нашу армию, где есть только лопаты китайского производства и китайские же АК, против Хаймарсов того века и истребителей Тайфунов, да лучше сразу в гроб идти, чем в такую армию..
Это такая ересь, что мне становится стыдно. В мое время было миллион автоматов советских на складах, вряд ли за 30 лет они кончились, как и саперные лопатки... Да и сейчас всё вооружение покупается в России... Не пойму в чем такое большое преимущество Хаймарсов и Тайфунов. Если погасить спутники, а во время войны, они первыми упадут на землю. Хаймарсы превратятся в дальнобойных Катюш еще и не точных. Тайфуны ничем не лучше...
mks2703: Если погасить спутники, а во время войны, они первыми упадут на землю.
Погасить спутники, убрать связь и сделать эти телефоны на проволоке? И почему ты думаешь, так Россия еще не сделала? Тот же Джевелин и тот же дрон с Донаведением, камня на камне не оставит тогда от такой армии прошлого века.
111: И почему ты думаешь, так Россия еще не сделала?
Вы столько много всего постите, в каких г-телегах копаетесь, а элементарные вещи узнать не пытаетесь... Потому что США сказали прямым текстом, что нападение на спутники, будет расцениваться как нападение на США... Теперь понятно...
Может на этих гробах будем защищаться или нападать? Какая разница, от дрона погибнуть в клетке или без этой клетки и сгореть от бензина? Где у нас альтернатива, если смотреть на то, что все БМП и БТРы мы уже отдали, продали и тд?
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать