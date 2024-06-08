Отправлено: - 16:26

Мне хватило того, что однажды прочитал, как выпускник школы задумался над вопросом: «Кто победил в войне - Гитлер или Наполеон».

Цитата:В же знаете, это элементарная подколка, не имеющая к образованию абсолютно никакого отношения.У Гитлера много побед, как и у Наполеона и война есть у каждого, будь то на любовном фронте или завоевывая какие о отдельные страны.Может потому он и задумался, отвечая на этот немного туповатый вопрос какого то там идиота?