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≡ «Посмотреть на других и сравнить с нашей» - Картинки с выставки собак в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49347
«Посмотреть на других и сравнить с нашей» - Картинки с выставки собак в Рудном
Отправлено: 08.06.24 - 16:48
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Международная выставка «Ұлы қазына» прошла на вертолетной площадке за городом. Помимо выставочного центра, на площадке установили национальную юрту, палатки с сувенирами местных мастеров и мастериц, а также обеденную зону.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38657
Re: «Посмотреть на других и сравнить с нашей» - Картинки с...
Отправлено: 08.06.24 - 16:48
#1
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Как прекрасно.
На личном месте Назарбаева место нашлось только собакам..
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