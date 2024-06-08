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≡ Николай ВОРОНИН: Приятная новость
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49346
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 09:51
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Не знаю, как сейчас, но тогда учителя, кроме учебной программы, ещё просто с нами беседовали на разные темы. Причём зачастую вопросы обсуждались в направлении, не совпадающем с установками, как говорится, партии и правительства.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3396
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 09:51
#1
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Цитата:
однажды прочитал, как выпускник школы задумался над вопросом: «Кто победил в войне - Гитлер или Наполеон».


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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1407
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 10:21
#2
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Да уж...
Печально всё это...
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4912
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 10:59
#3
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Простите , а когда это Хрущёв подарил Украине Донбасс? Может автор свои скрытые политические симпатии озвучивает? Границы УССР устоялись ещё в 1919 году, правда столицей был г.Харьков до 1934 года, в 1939 году добавили Западную Украину и западную Буковину, в 1954 году Крым, вот и всё при этом часть земель забрали в РСФСР. Раньше Таганрог и Шахтинск были тоже в составе Украины ,но в 1926 году был совершен обмен на часть территорий курской и Воронежской областей.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1407
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 12:09
#4
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Цитата:
saba:

Ну, если попытаться объективно посмотреть на события, происходившие на территории, которая сейчас называется Украина, то там сам чёрт ногу сломит...
Каких только "государственных" образований там не было в начале прошлого века. Да просто исторических и географических названий у разных кусков этой территории тоже не сосчитать...
Слобожанщина, Малороссия, Новороссия, Галиция... УНР, УНСР, УССР...
Всё это лишний раз подтверждает, что большевики при строительстве заборов между народами империи слепили Украину из разных, мало связанных между собой кусков.
Разделив страну на национальные республики они заложили мину замедленного действия под государством, которая и рванула в 90-е годы.
А под Украиной они заложили не просто фугасный, а осколочный заряд.
Потомкам сейчас и приходится последствия всей этой "мудрой национальной политики" разгребать...

[Исправлено: Skeptic, 08.06.2024 - 13:10]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38651
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 13:50
#5
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Цитата:
Хрущёв подарил Украине Крым и Донбасс, что сейчас привело к СВО (практически войне). 

А Казахстану северные территории.
У автора НГ сепаратисткие настроения?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38651
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 13:51
#6
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Цитата:
Потом наступила пятилетка пышных похорон. Черненко, Андропов. И наконец пришёл слабый Горбачёв, который продал страну Западу, а сменивший его Ельцин пропил осколки в Беловежской Пуще. Союзные республики получили независимость. Что мы имеем - видите сами.


Тов Воронин панически боится произнести, кто же после Ельцина сейчас сидит и почему педофилы и убийцы сейчас обучают маленьких деток там?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38651
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 13:53
#7
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Начал с учебы, обвинил Украину в том, что она начала СВО, закончил учебой.
Какой то выворот получился, в том, что виноват Хрущев, отдал нам подарки..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
621
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 14:17
#8
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Цитата:
Учитель вводит в жизнь ученика новую систему координат, указывая новые смыслы, расширяет представление о мире.

Воооот. А это должен делать не учитель в школе а родитель дома. Потому что когда у тебя учитель мудр и сведущ а родитель тупенький ( будем объективны есть такие) то возникает вопрос кто главнее. А это дите, оно же не в школе живет, а дома.
Функцией учителя должна быть передача соответствующей образовательной информации. А все вот это остальное - мировоззрение и смыслы должны быть получены в домашних условиях.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38651
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 14:30
#9
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Цитата:
И тут же засеял пол страны кукурузой. Хрущёв подарил Украине Крым и Донбасс, 


Хм.
Как то некрасиво получается, что автор НГ врет откровенно про Донбасс.
Сколько можно терпеть лжи от данного автора?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38651
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 14:33
#10
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То есть эти территории подарил Украине Хрущев?



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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38651
Re: Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 14:35
#11
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И создается ощущение, что тов. Воронин оправдывает эту войну тем самым, этой ложью про подаренные земли Донбасса..
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1318
Николай ВОРОНИН: Приятная новость
Отправлено: 08.06.24 - 15:15
#12
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