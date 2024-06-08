Не знаю, как сейчас, но тогда учителя, кроме учебной программы, ещё просто с нами беседовали на разные темы. Причём зачастую вопросы обсуждались в направлении, не совпадающем с установками, как говорится, партии и правительства. Читать новость
Простите , а когда это Хрущёв подарил Украине Донбасс? Может автор свои скрытые политические симпатии озвучивает? Границы УССР устоялись ещё в 1919 году, правда столицей был г.Харьков до 1934 года, в 1939 году добавили Западную Украину и западную Буковину, в 1954 году Крым, вот и всё при этом часть земель забрали в РСФСР. Раньше Таганрог и Шахтинск были тоже в составе Украины ,но в 1926 году был совершен обмен на часть территорий курской и Воронежской областей.
Ну, если попытаться объективно посмотреть на события, происходившие на территории, которая сейчас называется Украина, то там сам чёрт ногу сломит... Каких только "государственных" образований там не было в начале прошлого века. Да просто исторических и географических названий у разных кусков этой территории тоже не сосчитать... Слобожанщина, Малороссия, Новороссия, Галиция... УНР, УНСР, УССР... Всё это лишний раз подтверждает, что большевики при строительстве заборов между народами империи слепили Украину из разных, мало связанных между собой кусков. Разделив страну на национальные республики они заложили мину замедленного действия под государством, которая и рванула в 90-е годы. А под Украиной они заложили не просто фугасный, а осколочный заряд. Потомкам сейчас и приходится последствия всей этой "мудрой национальной политики" разгребать...
Потом наступила пятилетка пышных похорон. Черненко, Андропов. И наконец пришёл слабый Горбачёв, который продал страну Западу, а сменивший его Ельцин пропил осколки в Беловежской Пуще. Союзные республики получили независимость. Что мы имеем - видите сами.
Тов Воронин панически боится произнести, кто же после Ельцина сейчас сидит и почему педофилы и убийцы сейчас обучают маленьких деток там?
Учитель вводит в жизнь ученика новую систему координат, указывая новые смыслы, расширяет представление о мире.
Воооот. А это должен делать не учитель в школе а родитель дома. Потому что когда у тебя учитель мудр и сведущ а родитель тупенький ( будем объективны есть такие) то возникает вопрос кто главнее. А это дите, оно же не в школе живет, а дома. Функцией учителя должна быть передача соответствующей образовательной информации. А все вот это остальное - мировоззрение и смыслы должны быть получены в домашних условиях.
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