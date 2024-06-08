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Потом наступила пятилетка пышных похорон. Черненко, Андропов. И наконец пришёл слабый Горбачёв, который продал страну Западу, а сменивший его Ельцин пропил осколки в Беловежской Пуще. Союзные республики получили независимость. Что мы имеем - видите сами.

Цитата:Тов Воронин панически боится произнести, кто же после Ельцина сейчас сидит и почему педофилы и убийцы сейчас обучают маленьких деток там?