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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:05
Цитата:
Ну ты бы на нормальное порно подписался бы что ли, чтоб за дельфинами не подглядывать!
Да и печально конечно, что уровень образования не совершенствуется, хотя все признаки хомо сапиенса в наличии.
111:
Подписан в тг на канал диких животных, такитам дельфи
Подписан в тг на канал диких животных, такитам дельфи
Ну ты бы на нормальное порно подписался бы что ли, чтоб за дельфинами не подглядывать!
Да и печально конечно, что уровень образования не совершенствуется, хотя все признаки хомо сапиенса в наличии.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:12
Зоология : Учебник для 6-7-х кл. сред. шк / [Б.Е. Быховский, Е.В. Козлова, А.С. Мончадский и др.]; Под ред. Д.В. Наумова. 1986
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:16
Цитата:
111: С быком и бревном да, это свободное, как и с собаками..Почитай для приличия, что такое свободное скрещивание, и перестань нести чушь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:19
Цитата:
Как и тебя, никто не заставляет
Напомни, что ты там про ишака рассказывал
111:
Его заметь, никто не заставляет, только запах и инстинкты
Его заметь, никто не заставляет, только запах и инстинкты
Как и тебя, никто не заставляет
Напомни, что ты там про ишака рассказывал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:23
Цитата:
Профи
Гога:
--Вы специалист в этой области ?
--Вы специалист в этой области ?
Профи
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:25
Надоело глупости читать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:25
Цитата:
Опять проблемы с цитированием?))
saba:
Опять проблемы с цитированием?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:26
Пошел я спать .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:26
Цитата:
Жалко Натаху
maxsaf:
Надоело глупости читать
Надоело глупости читать
Жалко Натаху
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:27
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:28
Цитата:
----Да бросить она его ,
maxsaf:
Жалко Натаху
Жалко Натаху
----Да бросить она его ,
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:32
Цитата:
А зачем цитировать?Гога просил предоставить учебник по зоологии, вот пожалуйста, по теме сказать ничего не имею. Но зоология в школе у нас была
maxsaf:
Опять проблемы с цитированием?))
Опять проблемы с цитированием?))
А зачем цитировать?Гога просил предоставить учебник по зоологии, вот пожалуйста, по теме сказать ничего не имею. Но зоология в школе у нас была
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.06.24 - 07:32
В обновленном рейтинге Азиатской теннисной федерации (ATF) у юношей до 16 лет на первое место вышел Зангар Нурланулы, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Это к вопросу о грамотном менеджменте и стратегическом планировании. Правительству Казахстана нужно учиться у Федерации тенниса Казахстана. Сначала натурализованные игроки начиная с Шведовой и Кукушкина заканчивая Рыбакиной и Бубликом. А теперь свои игроки на хорошем примере подрастают. Кстати Бейбут Жукаев уже 171 во взрослом рейтинге АТП. Хорошая планомерная работа в отличие от наших властей с их невнятной политикой!
Это к вопросу о грамотном менеджменте и стратегическом планировании. Правительству Казахстана нужно учиться у Федерации тенниса Казахстана. Сначала натурализованные игроки начиная с Шведовой и Кукушкина заканчивая Рыбакиной и Бубликом. А теперь свои игроки на хорошем примере подрастают. Кстати Бейбут Жукаев уже 171 во взрослом рейтинге АТП. Хорошая планомерная работа в отличие от наших властей с их невнятной политикой!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.06.24 - 13:45
Цитата:
Просто ужасно, какие необразованные люди от нас уехали..
Гога:
111: Но учебника то такого не было получается? ---По зоологии?? Да не было .
111: Но учебника то такого не было получается? ---По зоологии?? Да не было .
Просто ужасно, какие необразованные люди от нас уехали..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.06.24 - 13:46
Цитата:
У него не было, наверно в первые 4 класса ходил только.
saba:
Но зоология в школе у нас была
Но зоология в школе у нас была
У него не было, наверно в первые 4 класса ходил только.
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