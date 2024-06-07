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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3200
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:05
#7111
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Цитата:
111:
Подписан в тг на канал диких животных, такитам дельфи

Ну ты бы на нормальное порно подписался бы что ли, чтоб за дельфинами не подглядывать! :lol:
Да и печально конечно, что уровень образования не совершенствуется, хотя все признаки хомо сапиенса в наличии. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4912
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:12
#7112
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Зоология : Учебник для 6-7-х кл. сред. шк / [Б.Е. Быховский, Е.В. Козлова, А.С. Мончадский и др.]; Под ред. Д.В. Наумова. 1986
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:16
#7113
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Цитата:
111: С быком и бревном да, это свободное, как и с собаками..
Почитай для приличия, что такое свободное скрещивание, и перестань нести чушь.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:19
#7114
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Цитата:
111:
Его заметь, никто не заставляет, только запах и инстинкты

Как и тебя, никто не заставляет :lol:
Напомни, что ты там про ишака рассказывал :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:23
#7115
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Цитата:
Гога:
--Вы специалист в этой области ?

Профи :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10373
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:25
#7116
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Надоело глупости читать
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:25
#7117
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Цитата:
saba:

Опять проблемы с цитированием?))
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10373
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:26
#7118
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Пошел я спать .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23416
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:26
#7119
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Цитата:
maxsaf:
Надоело глупости читать

Жалко Натаху 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10373
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:27
#7120
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10373
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:28
#7121
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Цитата:
maxsaf:
Жалко Натаху

----Да бросить она его ,
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4912
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.06.24 - 23:32
#7122
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Цитата:
maxsaf:
Опять проблемы с цитированием?))

А зачем цитировать?Гога просил предоставить учебник по зоологии, вот пожалуйста, по теме сказать ничего не имею. Но зоология в школе у нас была
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4912
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.06.24 - 07:32
#7123
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В обновленном рейтинге Азиатской теннисной федерации (ATF) у юношей до 16 лет на первое место вышел Зангар Нурланулы, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
Это к вопросу о грамотном менеджменте и стратегическом планировании. Правительству Казахстана нужно учиться у Федерации тенниса Казахстана. Сначала натурализованные игроки начиная с Шведовой и Кукушкина заканчивая Рыбакиной и Бубликом. А теперь свои игроки на хорошем примере подрастают. Кстати Бейбут Жукаев уже 171 во взрослом рейтинге АТП. Хорошая планомерная работа в отличие от наших властей с их невнятной политикой!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.06.24 - 13:45
#7124
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Цитата:
Гога:
111: Но учебника то такого не было получается? ---По зоологии?? Да не было .

Просто ужасно, какие необразованные люди от нас уехали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38651
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 08.06.24 - 13:46
#7125
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Цитата:
saba:
Но зоология в школе у нас была

У него не было, наверно в первые 4 класса ходил только.
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